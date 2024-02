Szörényi Levente is kilép Novák Katalin tanácsadói közül, nyílt levélben üzent az államfőnek

Szörényi szerint Nováknak meg kellene fontolnia, alkalmas-e még.

Kép: Szörényi Levente / Facebook

Újabb tanácsadó hagyja ott a köztársasági elnököt: Szörényi Levente a Facebook-oldalán jelentette be, hogy kilép a testületből – vette észre a Telex. Az énekes-zeneszerző nem azért hátrál ki Novák Katalin mögül, mert az államfő kegyelmet adott egy pedofil-ügy elítéltjének. Nyílt levelében a rá nehezedő nyomást okolja:

A pályafutásom során eddig nem tapasztalt, most azonban felém irányuló gyűlöletcunami és »feszítsd meg« szavalókórus hatására felmondom a Tanácsadói Testületben betöltött szerepemet, amit pedig éppen azért fogadtam el tavaly, hogy a kultúra területén szerzett tapasztalataimmal támogassam a széles társadalmi egyetértés ügyét. Sajnálom, hogy rajtam kívülálló okok miatt ez ellehetetlenült, egyúttal kérem, fontolja meg, hogy a kialakult helyzetben képes lehet-e még betölteni a nemzet egységét megtestesíteni hivatott pozíciót.

Szörényi a Magyar Hang kérdésére, hogy az államfő 16, díjazás nélküli tanácsadójának egyikeként mit javasolna Novák Katalin nagy vihart kavart kegyelmi ügyében, még azt válaszolta, „Bocs' A Magyar Hang én vagyok! A többi nem kérdés... :P”.

A zenész Gundel Takács Gábor és Lackfi János után a harmadik tanácsadó, aki otthagyja a köztársasági elnököt a nagy port kavart kegyelmi döntése óta. Pénteken Tomán Szabina is sokat sejtető bejegyzést tett ki a Facebookra, de abból nem derült ki egyértelműen, hogy lemond-e. Czeizel Barbara, a Budapesti Korai Fejlesztési Központ intézményvezetője is jelezte, hogy elfogadhatatlannak tartja a kegyelmi döntést. Ezt állítása szerint tanácsadóként Novák Katalinnak is elmondta.