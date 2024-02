Civilek és pártok tüntetnek Novák Katalin lemondásáért.

A Mérce élőben közvíti az eseményeket:

Mint ismert, Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének, akit azért ítéltek 3 év 4 hónap börtönre, mert tudomása volt arról, hogy az igazgató több gyereket is molesztált, mégsem tett semmit, sőt, megírt egy hamis vallomást is az egyik gyerek nevében, amit az irodájában, a pedofil igazgató jelenlétében akart aláíratni az érintett gyerekkel.

A Momentum Mozgalom a hét elején bejelentette, hogy péntek estére tüntetést szervez. A megmozduláshoz – amely nem csak Novák Katalin, de Varga Judit jóváhagyását is bírálja – csatlakozott az Országos Közös Akarat is az aHanggal és más civil szervezetekkel együtt. Pénteken pedig még a Demokratikus Koalíció is jelezte, hogy ott lesz.

A tüntetés 4-kor kezdődik a Belügyminisztérium előtt és este 8-kor ér véget, a Sándor-palotánál. A szervezők közleményében ez áll: