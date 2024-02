Varga Judit volt férje elmagyarázta, miért csak most szólalt meg

Sokan kérdezték, miért csak most állt ki. Szerinte a fideszesek többsége „nem Rogán Antal és a hozzá hasonlók”, sőt, a többség el is küldené Rogánt „élvezni a civil életet”.

Kép: Varga Judit / Facebook

Sokan kérdezik, hogy eddig miért hallgattam, miért csak most világosodtam meg

– írja közösségi oldalán Varga Judit volt férje, Magyar Péter. Mint mi is beszámoltunk róla, Magyar szombaton, Varga lemondása után kitálalt, mondván, nem akar „olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak”. Egyúttal lemondott az állami társaságokban betöltött tisztségeiről.

Volt szerencsém személyesen is megismerni a rendszer és a szolgálatok működését, ezért tudatában vagyok annak, hogy mostantól minden eszközzel megpróbálnak majd vádolni, lejáratni, ellehetetleníteni és ehhez fel fogják használni a korábban hozzám közel állókat is, de innen is jelzem, hogy nem félek és azt kérem, hogy senki se féljen kiállni az igazságért, a hazánkért és az elesettekért