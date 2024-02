Juhász Péter üzent Varga Judit exének: "Értem, hogy mostantól nem akarsz cinkos lenni. De még néma vagy"

Az ellenzéki politikus a Facebook-oldalán tett közzé egy Magyar Péternek címzett nyílt levelet.

Magyar Péter. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Mint ismert, Varga Judit volt férje szombaton jelentette be, hogy megválik az állami társaságokban betöltött pozícióitól, továbbá nyilvánosan beleszállt Rogán Antalba.

Magyar Péter, a Diákhitel Központ Zrt. volt vezérigazgatója többek között azt írta:



„Volt szerencsém személyesen is megismerni a rendszer és a szolgálatok működését, ezért tudatában vagyok annak, hogy mostantól minden eszközzel megpróbálnak majd vádolni, lejáratni, ellehetetleníteni és ehhez fel fogják használni a korábban hozzám közel állókat is, de innen is jelzem, hogy nem félek és azt kérem, hogy senki se féljen kiállni az igazságért, a hazánkért és az elesettekért.”