Hadházy: "Ismét egy bátor férfit láthatunk, aki a szoknya mögé bújik"

Hadházy Ákos közösségi oldalán osztotta meg véleményét Balog Zoltánnal kapcsolatban.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Balog Zoltán összehívta a református egyház espereseit, főgondokait kedd délelőttre, hogy beszámoljon a kegyelmi botrányról, vagy, ahogy ő fogalmazott, "az egyházat ért támadásokat megbeszéljék, és arra választ adjanak." Balog egy videóüzenetbern közölte, bizalmat szavaztak neki, az is kiderült, támogatta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon, de azt mondta, hibázott és ezért bocsánatot kér.

Balog Zoltán tévedett, de a balhét vigye el Novák Katalin

- kezdte közösségi oldalán megosztott bejegyzését Hadházy Ákos, aki szerint ismét egy "bátor" férfit láthatunk.

A fideszes miniszterből lett református püspök nem mondott le posztjáról, a hirtelen összerántott gyűlésen pedig még bizalmat is szavaztak neki. Balog pedig saját bevallása szerint is tévedett, amikor támogatta a pedofilsegítő K. Endre kegyelmi kérvényét, de szerinte ezért ő nem tartozik felelősséggel, csak a döntést formálisan meghozó köztársasági elnök. Ismét egy bátor férfit láthatunk, aki a szoknya mögé bújik.

Hozzátette:

Orbán Viktor állítólag arra kérte a reformátusokat, hogy mondassák le Balogot, de nem tették. Nem is tudom, mi (lett volna) a nagyobb szégyen. Az is szégyen volt, hogy miniszterelnöki parancsra megválasztották, az is, hogy felmerülhetett, hogy a miniszterelnök kirúgathatja őt. Most pedig előállt az a szégyen, hogy bizalmat szavaznak neki. A legnagyobb szégyen persze a mienk, és egészen addig hordoznunk kell, amíg nem döntjük meg ezt a romlott rendszert.

Több hírportál is arról cikkezett hétfőn, hogy Orbán Viktor miniszterelnök "Balog Zoltánt is felelősnek tartja a kegyelmi ügyben", akinek "a püspöksége is veszélybe kerülhet". Havas Bertalan hétfőn közleményben reagált a hírekre,

ostobaságnak, hírlapi kacsának nevezte.