Karsai Dániel is járt Novák Katalinnál, neki nem jutott az elnöki kegyelemből

Karsai elárulta, miért kereste meg Novákot még az elnök bukását okozó botrány előtt.

Számomra a dolog pikantériáját az adja, hogy január elején pontosan ebben a témában kerestem meg Novák Katalint. Az élet ismert okokból elmosta a dolgot

– ezt írta közösségi oldalán Karsai Dániel csütörtökön. A halálos beteg, saját életvégi döntéséért kampányoló alkotmányjogász előbb bemutatja, miről is kellene szólnia alkotmányjogi szempontból az elnöki kegyelemnek: a társadalom egésze vagy legalábbis túlnyomó része által osztott morális elvnek kellene érvényt szereznie. Majd elárulja, mivel kereste meg a leköszönő Novákot:

Azt javasoltam, hogy az (ex)köztársasági elnöki asszony nyilvánosan vállalja, hogy kegyelemben részesíti azokat, akik olyanoknak segítenek az eltávozásban, akik gyógyíthatatlan, halálos betegségben szenvednek és emiatt elviselhetetlen mértékű fizikai és mentális szenvedésnek vannak kitéve.

Hogy az elnöki kegyelmet még véletlenül se lehessen visszaélésszerűen alkalmazni, azt is javasolta, hogy a köztársasági elnököt az ilyen kegyelmezési ügyekben egy bizottság segítse. Karsai azt is elárulta: a következő államfőt is megkeresi majd ugyanezzel.