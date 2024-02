"Nagy Feró: Orbán Viktor zseniálisan vezeti az országot"

A Magyar Jelennek beszélt politikai pálfordulásairól és a Fideszhez való viszonyáról Nagy Feró.



Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A Kossuth-díjas zenész elmondta, a többpártrendszer létrejötte után először az SZDSZ-szel szimpatizáltam, hiszen minden zenész, marginális értelmiségi barátja oda húzott.

Később szimpatizálni kezdtett az MDF-el is, de rájött, hogy ők sem az igaziak, végül az onnen kilépett Csurka István-féle MIÉP lett a kedvence.

A jelenlegi hatalomról így vélekedik:

Úgy érzem, életem legfontosabb pártja a Fidesz. Négyszer nyerték meg a választásokat, már csak ezért is kicsit csendesebben kellene kritizálnia azt, amit képviselnek. A helyi Fidesz-szervezetet is támogatom, részt veszek a Békemeneteken, s ha Viktor kérné, akár a díszemelvényen is ott ülnék, hiszen a miniszterelnöknek szüksége is van rá, hogy kiálljunk mellette.

Nagy Feró szerint Orbán Viktor "többet próbál meg tenni Magyarországért, a magyarságért, mint eddig bárki a rendszerváltás óta".

Rossz dolognak tartja, hogy a jobboldalon a liberális szitokszóvá lett, de ezt is hogy demokrata kifejezéssel is hasonló történt Nagy Feró szerint mindkét esetben Amerika a hibás.

Visszatérve Orbán Viktorra, én azt gondolom, ő zseniálisan vezeti az országot, annak ellenére, hogy ez az Európai Unió egy nagy tévedés volt a részünkről. Orbán tisztában van a saját erejével, nem él vissza a hatalmával, egyre többen mondják, hogy Európában, napjainkban ő a legfontosabb politikus

- fogalmazott Nagy Feró, hozzátéve, a Fidesz csak a volt kommunistáktól veszi vissza azokat a dolgokat, amik egykor nagy közös tulajdonunkat alkották.

Úgy véli, annak kellene inkább örülnünk, hogy végre most a jobboldalon is van néhány gazdagabb ember, bár a legtöbb gazdag még mindig a szocialista párthoz kötődik, illetve ahhoz a baloldalhoz, amiről nem is igazán tudjuk, hogy mit is képvisel. ,