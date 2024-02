A Pécs melletti területen már megkezdték az előkészületeket.

Nemrégiben egy hatalmas körzetet minősítettek át beruházási területté Pécs mellett – épp egy olyan területen, amely az ivóvíz-ellátás szempontjából létfontosságú, ám a víztartalék már fogytán van – tudta meg a 24.hu. A lap rámutat, hogy ez annak a jele lehet, hogy Pécs köré tervezik a következő nagy iparfejlesztési területet. Erről egyébként már Szijjártó Péter maga is beszélt tavaly novemberben:

Innentől kezdve a kormányzati beruházásösztönzés stratégiai fókuszát Dél-Magyarországra kell helyezni, miután a keleti és a nyugati országrészek tőkevonzó és beruházásvonzó képességét nagyjából egyensúlyba hoztuk.

Azt tudjuk, hogy Szegeden 2023 végén már nyélbe is ütöttek egy megállapodást: a kínai elektromosautó-gyártó BYD gigaberuházást hajt majd végre a város körzetében. Pécsett viszont egyelőre még semmilyen konkrétumot nem tisztáztak, csak az előkészületeket kezdték meg.

Az egyik erre utaló jel a fent említett átminősítés.

Az erről szóló kormányhatározatban nem nevesítették, milyen ipari beruházást terveznek a helyszínre hozni.

Ugyanakkor a pécsi önkormányzat már egy évvel ezelőtt közgyűlési határozatot fogadott el arról, hogy nem támogatja akkumulátor-ipari beruházás létesítését a baranyai megyeszékhelyen.

A beszámolók szerint a pécsi városvezetéshez csak a tavalyi év derekáig 16 megkeresés érkezett akkuipari-üzem létesítése céljából.

A kormányzattól ráadásul tavaly nyár óta nem adnak számot arról, hogy konkrétan milyen jellegű iparfejlesztést terveznek a célterületen – ez a fajta titkolózás pedig általában tudjuk, hogy mit jelent.

A legkomolyabb félelmek az elmúlt időszak kormányzati fókusza, az országszerte tapasztaltak miatt éppen az akkuipar betelepülése miatt merültek fel.

Emellett a földkisajátításoktól is tartanak: az érintett beruházási körzet 80 százalékban mezőgazdasági terület, ahol jelenleg is gazdálkodás folyik, helyiek szerint kiváló minőségű termőföldön. A kormányhatározatban is megjegyzik, hogy szükség lesz az agrárterületek átminősítésére, emiatt több gazda attól tart, hogy hamarosan a földek kisajátítására is sor kerülhet.

A város polgármestere arra számít, hogy jövőben kiépül az ipari park infrastruktúrája, utak, közművek, gáz-, víz-, szennyvízvezetékek létesülnek, a KKM, és a HIPA pedig csak ezt követően foglalkozik majd azzal, hogy befektetőket hozzon a területre. Egyelőre nincs információja arról, hogy milyen szereplő érkezhet a településre.