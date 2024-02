 Osváth Zsolt keményen beleszállt azokba, akik elhatárolódtak a gyerekvédelmi tüntetéstől: Ördög Nóra és Tóth Gabi is durva kritikát kapott

Osváth Zsolt hétfői videójában beszélt a tüntetés sikeréről és az összefogásról, amelynek köszönhetően több mint 200 millió forint gyűlt össze a gyermekvédelmi szakellátásból kikerült fiatalok tartós lakhatásának támogatására – írta meg a hvg.

Osváth Zsolt (Zshow Time) beszél az Odakint most szörnyek járnak – kiállás az áldozatokért, a gyerekekért, az egészséges társadalomért címmel tartott tüntetésen Budapesten, a Hősök terén 2024. február 16-án. A demonstrációt civilek, online tartalomgyártók szervezték. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A videójában a jó dolgok mellett azonban kifejezte csalódottságát és értetlenségét is, azokkal a hírességekkel szemben, akik visszautasították a tüntetésre való meghívást.

Külön kiemelte Ördög Nórát, akinek nyilatkozatát egyenesen megdöbbentőnek nevezte:

„Az egyik legmegdöbbentőbb kiírás Ördög Nóráé volt. Fájt, mert kicsit átverve éreztem magam. Nóri engem meggyőzött arról, hogy a gyerekei nevelésében és a nyilvánosságban való szerepeltetésükben mennyire tudatos (...) Mikor elindítottam a csatornám, nagyon sokat számítottak az ő szavai. Bár ez sok éve volt, én is változtam, ő is változott. Úgy gondoltam, van okom rá felnézni. Ez most nyilván megváltozott .”

Később pedig még élesebb kritikát is megfogalmazott: „Tehát Ördög Nórának csak akkor oké a gyerekeket felhasználni, ha ezért pénzt kap, úgy látom. Sajnálom, mert mi nem adjuk a pénzt, hanem gyűjtjük a mi kilencesünkben. Szerintem bölcsebb lett volna, ha nem ír ki semmit. (...)

A legkeményebb szavakat azonban Tóth Gabihoz intézte. Az énekesnő elmondta, hogy ő persze a gyermekek mellett áll, de:

– írta ki Tóth Gabi.

A Kárpátok Madonnája már megint megmondta, hogy miért nem áll be. Hát az Edina és miattam – érted? Ki a búbánatos lóf.szt érdekel, hogy pedók szaladgálnak, a rendszerváltás óta a legnagyobb megmozdulást a gyerekek védelme érdekében két olyan ember is szervezte, akik csúnyát mondtak a Gabira. Hát most mondd meg! Egészen odáig süllyedt egyébként a könnyűvérű könnyező Madonna, hogy egyenesen felkérdezett, hogy az ő gyerekére nem gondoltunk-e, amikor őt kicsúfoltuk, és most figyelj: anyagi kárt is okoztunk neki, amit egyébként a gyerekétől vettünk el. Micsoda termékkapcsolás! Hát, komolyan mondom, milyen emberek dolgoznak a Fidesznél? Zseni!