Szerdán kezdődik a Fidesz–KDNP kétnapos kihelyezett frakcióülése Balatonalmádiban, a képviselők Mészáros Lőrinc szállodájában készülnek a parlament tavaszi ülésszakára. Az újságírókat évek óta nem engedik be az eseményre.

A kormánypártok kihelyezett frakcióülését a kegyelmi-botrány miatt a megszokottnál nagyobb figyelem övezi – írja a Telex.

Az ülés kiemelt napirendi pontjai között szerepel az új államfőjelölt személyéről szóló frakciódöntés, az európai parlamenti és helyi önkormányzati választásokra való felkészülés, illetve az új gyermekvédelmi törvénycsomag

– írta előzetesen Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebookon.

Novák Katalin lemondását a tervek szerint már jövő hétfőn, a tavaszi ülésszak első napján elfogadhatja az Országgyűlés. Ettől kezdve harminc napon belül kell megválasztani az új köztársasági elnököt.

Orbán arra kérte a kormánypárti frakciókat a szombati évértékelőjén, hogy az átmeneti időszakot szorítsák minimálisra, „ahogy az egy nagy és erős kormányzó párthoz illik”. Mindezek alapján

nem kizárt, hogy már a héten bejelentik a kormánypárti köztársaságielnök-jelöltet.

A frakcióülés legfontosabb programja Orbán Viktor szerdai előadása lesz. A miniszterelnök zárt körben ad iránymutatást a képviselőknek és a frakcióülésre meghívott kormányközeli publicistáknak, művészeknek, üzletembereknek (pl. Bayer Zsolt, Rákay Philip, Szánthó Miklós, Káel Csaba, Schmidt Mária, Várhegyi Attila).

A szombati évértékelőn helyes döntésnek nevezte Novák és Varga lemondását a miniszterelnök, szerinte ez elégtétel és példa volt az ország számára.

„Esélyt adott Magyarországnak, hogy a bajból megerősödve kerülhessünk ki, és úgy is fogunk” – üzente a táborának Orbán, aki a frakcióülésen minden bizonnyal ismét szót ejt a kegyelmi botrányról, de az új gyermekvédelmi törvénycsomagról, a júniusi választások tétjéről és külpolitikai kérdésekről is beszélni fog. Az újságírókat évek óta nem engedik be az eseményre.