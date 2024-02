A "baloldalt" kommunistázta Debrecen akkumulátorgyár-barát polgármestere

Igazodva pártja központi narratívájához, Papp László, Debrecen polgármestere is igyekezett vasárnapi beszédében összemosni az ellenzéket a régi kommunistákkal.



Fotó: Facebook/Papp László

Papp többek között arról beszélt, hogy "több mint harminc évvel a rendszerváltás után azt kell tapasztaljuk, hogy a nagy közös európai eszme nem fér össze a nemzettel, a vallással és a család eszményével".

Majd azt állította, a kommunista nem vész el, csak átalakul. A kommunista ideológia és eszme nem tűnt el a rendszerváltozásokkal.

Sőt bizonyos tekintetben mintha reneszánszát élné: új köntösben, új gondolatokkal támad. Látjuk azt is, hogy a konzervatív oldal és a balliberális oldal nem egyformán, nem ugyanazon egyértelműséggel ítélik meg és ítélik el a XX. század egyik legembertelenebb ideológiáját, a kommunizmust

- fogalmazott a fideszes polgármester.

Papp szerint az európai és hazai baloldal soha nem vállalt felelősséget azokért a tettekért, amelyek emberek és családok millióit tették tönkre.

"A baloldal felelősségvállalása zéró ma is és ez volt az elmúlt évtizedekben is. Ezt napjaink történései is egyértelműen bizonyítják"