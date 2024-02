Novák Katalin családját is megosztotta a kegyelmi botrány

Moldova György özvegye Palotás Katalin beszélt, aki Novák Katalin rokona anyai ágon.

A Sándor-palota által közreadott képen Novák Katalin köztársasági elnök nyilatkozatot tesz a Sándor-palotában 2024. február 10-én. Novák Katalin lemondott az államfői tisztségről. Fotó: MTI/Sándor-palota

"Óriásit csalódtam Novák Katiban. Hogyan volt képes kegyelmet adni egy ilyen ocsmány, gyomorforgató ügy jogosan elítélt szereplőjének? Okos, csinos nő, aki ezzel cserben hagyta azokat is, akik nemcsak aláírógépet, hanem igazi köztársasági elnököt láttak benne. Kati pontosan tudja, mi a véleményem az általa is szolgált rendszerről. Ezt mindig tiszteletben tartotta. A leváltása óta nem beszéltünk, de a családunkban is sokan fordultak el tőle. Nem akarom mentegetni, de az ő hibás döntésében óriási szerepe lehet Balog Zoltán püspök úrnak is."