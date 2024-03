Újabb botrány az Operában – Most egy idős nő miatt állt a bál!

A Telex tesztelte az Operaház büféjét, ami az elmúlt napokban került be a hírekbe, mivel az intézmény főigazgatója, Ókovács Szilveszter arra adott utasítást, hogy a Carmina Burana öt éve futó produkciójába mostantól egy félórás szünetet iktassanak be, mégpedig azért, hogy a büfé bevételeiből is az Operaház forrásait növeljék.

Fotó: Pixabay

A háromfelvonásos darab (Csajkovszkij Pikk dáma) közben három alkalommal is letesztelték az épület jelenleg legtöbb figyelmet kapó részét, a büfét.

A tesztelő leírta, hogy egy 0,33-as ásványvízért 1300 forintot kértek, egy szendvicsért és egy pohár Sauska borért pedig 4000 forintot fizetett.

A Magyar Állami Operaház büféjét jelenleg az Operaház üzemelteti, miután a Zsidai Csoporttal a tavalyi felújítás után szerződést bontott az intézmény.

Zsidaiék 2015 óta vitték az Operaház büféit, majd miután a 2030-ig szóló, közbeszerzésen elnyert szerződést Ókovácsék felbontották, a cég perre vitte az ügyet, és most 100 milliós tartozást követelnek.

Az előadás közben történt egyébként egy váratlan intermezzo is: az első felvonás közepén, éppen egy lírai női ária kezdetén egy nézőnek éles hangon megszólalt a telefonja.

Ezek után a karmester leintette a zenekart, az énekesek is megálltak, és az egész Operaház arra várt, hogy az idős hölgy megtalálja végre a megfelelő gombot a mobilján.

„Ez a közel fél perc bármilyen kényszer-büfészünetnél kínosabb volt.”

- áll a Telex cikkében.