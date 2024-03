Ez már szánalmas! Engedély nélkül működteti az Operaház a büféjét

A Magyar Állami Operaház büféjére annak az Opera Gasztronómia Kft.-nek van érvényes üzemeltetési engedélye, mely céget az Operaház kizárt az intézményből.

Újabb fejleményre bukkant az Index a Magyar Állami Operaház büféjének ügyében. A területileg illetékes önkormányzat ugyan szerdán azt a választ adta a szerkesztőség megkeresésére, hogy az operaházi büfé üzemeltetőjeként a Magna Catering Kft. teljesítette bejelentési kötelezettséget, ám megtudták: a cég 2024. január 13-án befejezte, megszüntette operaházi tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Állami Operaház – ahogyan azt Ókovács Szilveszter, az intézmény főigazgatója is állítja – maga működteti a büféjét. A bökkenő az, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás alapján, úgy tűnik, ezt ebben a formában nem tehetné.

„Az OPERA a szükséges engedélyek birtokában van, bejelentési kötelezettségeinek eleget tett”

– ezt küldte az az Index szerkesztőségének a Magyar Állami Operaház 2024. március 4-én, utalva arra is, hogy az intézmény működteti a büfét a házon belül. Ez a kijelentés azonban – az Index birtokába jutott dokumentumok, valamint az illetékes kerület információi alapján – úgy tűnik, nem állja meg a helyét.

A helyzet tisztázásához hivatalos nyilatkozatokat, dokumentumokat idéz a lap.

A legbeszédesebb a jelenlegi állapotokat rögzítő „kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartás”. Ez alapján az látszik, hogy a Magyar Állami Operaház büféjére annak az Opera Gasztronómia Kft.-nek van érvényes üzemeltetési engedélye, mely céget az Operaház kizárt az intézményből, és a kft. – mivel perben áll az Operaházzal – nem is működteti a büfét, a házon belül semmilyen tevékenységet nem végez.

Ha nincs engedély, hogy lehet mégis büfé?

A jelenleg is érvényes hivatalos nyilvántartásból az derül ki, hogy a Magyar Állami Operaháznak nincs érvényes működési engedélye a büfé üzemeltetésére, de mégis működteti azt.

Az eddig ismert tények a következők:

A VI. kerületi önkormányzat az Indexet szerdán, 2024. március 6-án arról tájékoztatta, hogy „az Operaházban most büfét üzemeltető Magna Catering Vendéglátó és Rendezvényszervező Kft. a bejelentést megtette, és őket nyilvántartásba vettük”.

Levelükben nem szerepel olyan információ, hogy a Magyar Állami Operaháznak volna engedélye a büfé üzemeltetésére, és arra vonatkozóan sem kaptak információt, hogy az Operaház bejelentést tett volna a büfé működtetésére.

Ezt követően megnézték az interneten is elérhető, a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett nyilvántartást (210/2009 [IX. 29.] Korm. rendelet), amelyből kiderül, hogy a Terézváros által megnevezett Magna Catering Kft. csupán 2023. november 10. és 2024. január 13. között működtette a 1061 Budapest Andrássy út 22. szám alatti (ez a Magyar Állami Operaház címe) cukrászdát és Feszty Bárt. Ennek utánajártunk, és megtudták hogy a Magna Catering Kft. az operaházi tevékenységét mintegy két hónapja valóban megszüntette.

A fent említett, a kereskedelmi tevékenységek végzéséről vezetett, jelenleg is érvényes nyilvántartás alapján a Magyar Állami Operaház címén most is az Operaházzal perben álló, az épületből kizárt Opera Gasztronómia Kft.-nek van érvényes üzemeltetési engedélye (Opera Café, Opera Művész Bár, Opera Nézőtér Bár). A cég azonban – éppen a fentebb említett peres állapot miatt – ilyen tevékenységet nem végez.

Az említett nyilvántartásból az is kiderül, hogy a Magyar Állami Operaház az Andrássy úti épületben kiskereskedelmi tevékenységet végezhet. Ez azt jelenti, hogy az Opera Shopban a következőket árulhatja:

„Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital; Édességáru; Audiovizuális termék; Könyv; Óra- és ékszer; Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru; Emlék- és ajándéktárgy”.

Vagyis ebben nem szerepel zöldség, gyümölcs, tej, tejtermék, meleg- vagy hidegétel, így a szendvics, de még a perec sem.

Ezek után már csak arra a kérdésre kellene választ kapni, hogy mi alapján működik a büfé az Operaházban, különösen annak a – cikk elején már említett – információnak az ismeretében, amit a Magyar Állami Operaház a szerkesztőségnek is megküldött, vagyis:

Az Opera a szükséges engedélyek birtokában van, bejelentési kötelezettségeinek eleget tett.