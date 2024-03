Ciki! Igazolatlannal kell fenyegetni a gyerekeket, hogy megnézzék a Most vagy soha! filmet

Bár Rákay Philipkorábban hevesen bizonygatta, hogy nem teszik kötelezővé a Most vagy soha! megtekintését, sőt a meghívott pedagógusoktól sem várják el, hogy elvigyék rá a diákokat, mégiscsak úgy tűnik, igazolatlan jár annak a diáknak, aki nem ül be - önköltségen - a moziba. Bár Rákay Philip korábban hevesen bizonygatta, hogy nem teszik kötelezővé a Most vagy soha! megtekintését, sőt a meghívott pedagógusoktól sem várják el, hogy elvigyék rá a diákokat, mégiscsak úgy tűnik, igazolatlan jár annak

Úgy tűnik sok tanár gondolta kapásból, hogy a film illik a tantervbe, így meg is indultak osztályostul a moziba. A program kötelező volt, az 1500-2000 forintos mozijegyet a gyerekeknek, illetve szüleiknek kellett megvenniük.

„Mi ilyesmit biztosan nem szervezünk – közölte még februárban Rákay Philip a Nők lapja Cafe kérdésére. – Február vége felé lesz néhány ingyenes vetítés pedagógusoknak, de ez nem egyedi eset, más filmekre is meg szokták hívni őket a filmforgalmazók és a színházak is. A részünkről nincs olyan elvárás, hogy cserébe diákcsoportokat szervezzenek.

Ha valamelyikük mégis úgy gondolja, hogy a film illene a tantervbe, örülni fogunk, ha elmennek rá együtt moziba. Egyébként nagy baj lenne, ha a Most vagy soha! nézettségi adatai azon múlnának, hány busznyi diák ment el rá. Régóta beszédtéma a filmünk, bízunk abban, hogy nagy lesz iránta az érdeklődés."

A Westendben egy budapesti alapítványi technikum diákjaiba botlott a 444.hu tudósítója. A gyerekek azt mondták, igazolatlan hiányzás járt volna érte, ha nem jönnek.

A Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium tanulói szintén kötelező jelleggel jelentek meg, sőt két-három tanórájuk még el is maradt a cél érdekében.

A lap információi szerint a Magyar Hajózási Technikumból is visznek diákokat péntek délután a Duna plázába. A tanárokkal kész tényként közölték, hogy menni kell. Hogy ez nem iskolai, hanem délutáni program lesz, állítólag a tanárok is csak tegnap tudták meg. A szülők a programról nem kaptak tájékoztatást.