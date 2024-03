Magyar Péter nekiesett Rogán Antalnak! De vajon előtte megtette ugyanezt volt feleségével is?

Varga Judit viszont egy elég beszédes videót osztott meg közösségi oldalán, melyet az Ökumenikus Segélyszervezet készített a kapcsolati erőszakról.

Teljesen kiborult Magyar Péter, aki a saját Facebook-oldalán legújabb nekiment Rogán Antalnak. Állítása szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője a suttogó propaganda segítségével azt terjeszti róla, hogy többször megverte a gyermekei anyját és többször rendőrt kellett hívni hozzájuk.

„Azt hiszed, ezzel eltántorítasz minket attól, hogy tégláról téglára visszavegyük a hazánkat? Itt jelzem, hogy ha bármely sajtóorgánum, vagy más jogi személy, vagy akár magánszemély ilyen állítást megfogalmaz, akkor azokkal szemben egyenként büntetőeljárást kezdeményezek, mivel ezen vádak totálisan abszurdak és minden valóságalapot nélkülöznek” – írta Magyar Péter.

Kapcsolati erőszak vagy egy jól felépített lejárató kampány... Fotó: MTI

Mint fogalmaz, a volt felesége mindig a három gyereke anyja lesz és ezért a családja része marad. „Ha azzal vádolnak (persze nem nyíltan, csak aljasul, arc nélkül sejtetve, hiszen a vád hamis, nem igaz), hogy én őt valaha is bántottam, azzal nemcsak engem támadnak vagy a közös múltunkat gyalázzák meg, hanem őt is bántják, megalázó helyzetbe hozzák. Ami ennél is súlyosabb: itt a három kiskorú gyermekünkről is szó van, akiket bármi áron megvédek, ha rajtuk keresztül támadnak, az olyasmi, amit sosem fogok büntetlenül hagyni” – olvasható a posztban.

Két hete megkereste Magyar Pétert az egyik legnagyobb online hírportál oknyomozó újságírója azzal, hogy egy, a 2020. december 29-i családi vita után a hatalom által készített és betárazott titkos rendőri jelentést kapott meg a rendőrségtől.

„Most végre megismerhettem azt a jelentést, aminek készítésekor engem nem kérdeztek meg. A sejtésem beigazolódott, egy szimpla családi vitánkat valótlan állításokkal sikerült izzadtságszagúan úgy kiszínezni, hogy a jelentés azt sejtesse, hogy én erőszakosan léptem fel a feleségemmel és az akkor őt védő állami testőrökkel szemben. A valóság persze egészen más volt. Arról volt pusztán szó, hogy egy veszekedés után a volt feleségem bejelentette, hogy egy általam nem ismert időszakra és helyre elviszi a közös gyerekeinket, amibe én nem akartam beleegyezni. És ahelyett, hogy ezt felnőtt emberek módjára sikerült volna négyszemközt rendeznünk, az eljárásba bevonásra kerültek az állami testőrök, akik konkrétan megakadályoztak abban, hogy a gyermekeimhez odamenjek” – elevenítette fel a történteket a saját szemszögéből.

Mint írja Magyar, a kapcsolatuk rendezése után többször kérte a volt feleségét, hogy megismerhesse a titkosított jelentést, ami tudomása szerint a belügyminiszter és a miniszterelnök asztalán is járt. Varga Judit mindig elutasította a kérését.

„Hogy a rendőri jelentés tartalmának nagy része hamis, fiktív elemekből áll, onnan is tudható, hogy amennyiben nem így lett volna, akkor mind a testőröknek, mind az érintett kormánytagoknak hivatalból feljelentést kellett volna tenniük. Ilyet természetesen sosem tettek, hivatalos eljárás sosem indult ellenem, mivel a cél nem is ez volt, hanem hogy fogható legyek. Ahogy mindenki az a rendszerben” – olvasható Magyar posztjában.

A férfi posztjára válaszul Varga Judit egy, az Ökumenikus Segélyszervezet által készített rövidfilmet rakott ki a saját közösségi oldalára, amihez csak annyit írt: „Mindig van kiút!” A film egyébként az Elfelejtett tejföl címet viseli, és egyértelműen a kapcsolati erőszakról szól.

Magyar Péter gyorsan reagált volt felesége posztjára.

„Kedves Judit! Én, mint a gyermekeim anyját, téged egészen eddig védtelek egy ország előtt. Nem tudom, mivel zsarolnak és azt sem, hogy miért teszed ezt a gyermekeinkkel. Én továbbra sem fogom a házasságunk szennyeseit kiteregetni a nyilvánosság előtt. Két mondat. Mi egy rossz házasságban éltünk, most viszont mindkettőnknek esélye van egy boldog kapcsolatra. Én szurkolok neked. Péter”

Nagy kérdés, hogy a március 15-én messze a legtöbb embert mozgósítani képes férfi mit ért azon, vajon milyen családi szennyest nem tereget ki, illetve, ismerve mindkét érintett véleményét, a valóságban mi történhetett azon a bizonyos 2020. december 29-i családi vita alkalmával. És szintén nagy kérdés, vajon miért éppen most került elő – és jutott el egy újságíróhoz – az esetről készült jegyzőkönyv...

Félő, hogy a történetnek folytatása lesz, amiben valóban sérülhetnek ártatlan emberek és gyermekek!