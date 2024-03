Ez is a kormány gyerekvédelmi politikája – Elitpedagógusok tanítanák a gazdag szülők gyermekeit, a többi tanáré lenne a szegény gyerekek sokasága

Elitpedagógus-képzést hoznának létre az NKE-n, míg a hátrányos helyzetű gyerekeket oktató iskolákban tanító tanárok képzését az egyházi felsőoktatási intézmények végeznék

Most jelentette be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), hogy 2025 szeptemberétől tanárképzést indítanak és hogy a kormány tervei szerint a jövőben a tanártovábbképzés módszertani alapjának és szakmai programjának kialakításáért felelős központot, illetve a tanártovábbképzés lebonyolításért felelős szervezési egységet is az NKE-n alakítják ki.

Gazdag gyerekeknek elitpedagógust képeznek Fotó: Pixabay

A Jelen információi szerint azonban a tanárképzés komolyabb átszervezéséről is szó van. A hetilap kormányközeli forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a kormány tervei szerint egy elitpedagógus-képzést hoznának létre az NKE-n és az itt végző tanárok a tehetősebb családok gyerekeivel foglalkoznának.

A társadalmi felzárkóztatást viszont az egyházakra bíznák, ami azt jelenti, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket oktató iskolákban tanító tanárok képzését az egyházi felsőoktatási intézmények végeznék. Emellett a térségi tanárképzési igényeket a modellváltott egyetemek szolgálnák ki. Az erre vonatkozó tervezetet már két körben tárgyalta a kormány – állítja a Jelen.