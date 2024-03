A csecsen hadúr, Ramzan Kadirov "Farkasa" osztja a pofonokat Győrben

A jótékonysági eseményként beharagozott program számos problémát vet fel mind morális és erkölcsi kérdésben egyaránt.

Március 30-án egy nagyszabású nemzetközi küzdősport-gálát rendeznek Győrben az osztrák Vendetta Fight Nights-szal közösen. A jótékonysági eseményként beharagozott program azonban számos problémát vet fel mind morális és erkölcsi kérdésben egyaránt.

Fotó: Kamzat Csimajev Instagram oldala

Értesüléseink szerint a rendezvényt előzőleg az egyetemi csarnokban akarták megszervezni, ám Győr polgármestere úgy döntött ez egy szuper program, így szóljon nagyobbat: adott 20 millió forintot, ezzel át is került az Audi Arénába. VIP jegyet mindössze 2500 euroért vehet, akinek kedve szottyan páholyból nézni, a normál jegyeket 10 ezer forintért értékesítik.

A gálán tiszteletét teszi a sportág legnagyobb csillaga, ha úgy tetszik a küzdősportok Messije, a csecsen bajnok Kamzat Csimajev – alias „Farkas” is. Aki a ketrecharcban nem jártas, ám a külpolitikában igen, annak is ismerős lehet Kamzat Csimajev. Az internetes képgalériák tanúsága szerint, a „Farkas” jó barátságot ápol Ramzan Kadirovval, aki az Oroszországi Föderáción belül autonómiát élvező Csecsenföld elnöke.

Putyin jobbkeze, de nem csak Csecsenföldön, orosz viszonylatban is rendkívül befolyásos politikus. Kadirov szilárdan támogatja Putyin politikáját, az ukrajnai háborút is a kezdetektől fogva. Magánhadserege, az Ahmat milícia 2022-tól harcol Ukrajnában. Rendkívül kegyetlen ember hírében áll, aki vasszigorral kormányozza Csecsenföldet.

Aki azt gondolja, hogy a történet nem lehet még ennél is cifrább az nagyon téved: ahogy több hazai sajtó is beszámolt róla, óriási verekedés tört ki a Győr-Honvéd meccsen, ahol többen is megsérültek. Ami viszont nem hagyja nyugodni a győri szurkolókat és így a győrieket sem, az az, hogy elképesztő biztonságiőr túlkapásokról beszélnek, miszerint viperával és egyéb eszközökkel ütötték őket, ami a családi szektort sem kerülte el. Azt is sérelmezik, hogy miért egy szlovák cég védi a magyar csapatot, ám a csavar még csak most jön: a város a Vendetta Fight Night –ot, a túlkapásokkal gyanúsított cég vezetőjével együtt szervezi.

Ezért a napokban, közleményben szólították fel Győr polgármesterét, Dézsi Csaba Andrást, hogy határolódjon el, és ne vállaljon közösséget a szervezésben.

Felszólítjuk a polgármestert, hogy közös események szervezése helyett határolódjon el azoktól a biztonsági emberektől, akik gyerekek testi épségét veszélyeztetve intézkedtek a győri stadionban!

- jelent meg az ugytudjuk.hu-n

Győriekkel történt beszélgetések alapján arra derült fény, hogy ki ezért, ki azért nem örül neki, hogy ilyen rendezvényt tartanak szeretett városukban.

Van, aki a helyiek 20 millióját sajnálja, egyesek a külpolitikai vonzata miatt bojkottálnák a rendezvényt, ezzel is szimpatizálva az ukrajnai magyarok mellett, mert szerintük ez nem is városi szinten, hanem országosan szégyen. Míg mások a híres ETO szurkolókat ért sérelmek miatt gondolják úgy, hogy felháborító, ha a városvezetés részt vesz ebben.

És még támogatja is, súlyos milliókkal.