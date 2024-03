Hamarosan robban a Magyar Péter-bomba, de mekkorát? A Karmelitában "ennyire még nem rettegtek" Varga Judit exférje szerint

Magyar Péter szerint, ha a hangfelvétele nem megkérdőjelezhető, az ügyészségnek meg kellene vizsgálnia. Elmondása szerint az elmúlt évek egyik legsúlyosabb korrupciós ügyével összefüggésben tett kijelentései a volt feleségétől, Varga Judittól, valamint Gulyás Gergelytől származnak, amit hangfelvétellel is alá fog támasztani kedden. A Telexnek nyilatkozó ügyvéd szerint kérdéses, hogy az ügyészség bizonyítékként értékeli-e Magyar Péter otthon készített hangfelvételét. Varga Judit volt igazságügyi miniszter exférje azt mondja, a felvételek kedd reggeli nyilvánosságra hozatala után az Orbán-kormánynak nincs más lehetősége, mint hogy benyújtja a lemondását, és szerinte ennyire még nem rettegtek a Karmelitában.

A kormánynak nincs más lehetősége, mint hogy benyújtja a lemondását

– ezt várja Magyar Péter attól a hangfelvételtől, amelyet kedden reggel 9 órakor hoz nyilvánosságra, közvetlenül azelőtt, hogy belép a Fővárosi Nyomozó Ügyészség épületébe.

Varga Judit volt igazságügyi miniszter exférje, a Diákhitel Központ egykori vezetője elsőként egy 444-es poszthoz fűzött kommentjében utalt arra, hogy Varga Judit szerepel a hangfelvételen, amit bizonyítéknak szán. Aztán este egy videóban ezt megerősítette, és azt mondta,

a felvételen a volt felesége, az akkor még kormánytag Varga Judit maffiakormányzásról beszél.

A házukban felvett beszélgetés kormányzathoz köthető szereplőknek is kellemetlen lehet, és Magyar bizonyítékként szeretné beadni az ügyészséghez.

Magyar Péter hétfőn este a Gulyáságyú Médiának beszélt arról, milyen körülmények között készült a hangfelvétel.

2023 januárjában készült a felvétel, ez előtt soha nem rögzítettem senkinek a beszélgetését, nem olyan típus vagyok. De ez egy olyan nap volt, amikor este a volt feleségem egy beszélgetés során elkezdte nekem magyarázni, amikor mondtam neki, hogy mondjon le, hogy ez egy maffiakormány, amiből nem lehet kiszállni. Mesélt egy-két dolgot, nem minden szerepel a felvételen. De úgy éreztem, ebből rögzítenem kell

– mondta Magyar Péter a Gulyáságyú Médiának adott interjúban. Magyar hozzátette,

a felvétel egy klasszikus beszélgetés. Volt már egy felfokozott hangulat, ki fog belőle derülni, hogy ő első kézből tud állításokat a Völner-Schadl-ügyről

A felvételről Magyar Péter pár hete beszélgetett is Varga Judittal, akkor jelezte neki, hogy ez megvan, és fel is fogja használni, mert egy ország várja tőle, és a lelkiismerete szerint sem tehet mást, kötelessége. Arra kérte Varga Juditot, hogy menjen be vele az ügyészségre és tanúskodjon vele, hiszen ő többet tud, de erre nemet mondott.

Mint ismert, múlt szerdán az ügyészség órákon át faggatta a Völner-Schadl-ügyben tanúként Magyar Pétert, aki hétvégén bejelentette: kedd reggel közzéteszi bizonyítékait, amelyek igazolják azt a három állítást, amit az elmúlt évek egyik legsúlyosabb korrupciós ügyével összefüggésben tett. Magyar Péter azt állította, hangfelvételekkel tudja alátámasztani, hogy

- Schadl György, a végrehajtók volt elnöke „Rogán Antal propagandaminiszter embere volt.” - A Schadl és Völner Pál igazságügyi államtitkár elleni nyomozás lezárulta, illetve a végrehajtói kar elnökének meggyanúsítása és őrizetbe vétele előtt fél évvel a kormány tudott arról, hogy nyomozás és titkos megfigyelés zajlik, és erről tájékoztatták a később ugyancsak meggyanúsított, majd megvádolt Völner Pált. - Rogán Antal és/vagy az emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták az ügyészségi iratokat: kihúztak belőle részeket, vagy megmásítottak benne dolgokat.

Vajon az ügyészség bizonyítékként értékeli Magyar Péter otthon készített hangfelvételét?

Magyar korábban arról beszélt, hogy ha a hangfelvétel nyilvános lesz, akkor a kormány megbukik, de még az is kérdés, hogy az ügyészség bizonyítékként értékeli-e a felvételt.

A materiális igazság kiderítése nagyon sok mindent felülír a magyar büntető igazságszolgáltatásban. Ha a felvételen azonosítható szereplők vannak, és a felvétel nem megkérdőjelezhető, például azért, mert a rajta szereplők közül valakit kényszerítettek – ilyenről egyelőre nem tudunk – , akkor az ügyészségnek meg kellene vizsgálnia a hanganyagot

– mondta a Telexnek az ügy kapcsán egy ügyvéd. A szakértő szerint technikailag sem egyszerű megoldani, hogyan tudnák egyesíteni ezt a már bizonyítási eljárásban lévő Völner–Schadl-üggyel. Ha akarnák, évekbe is telhet.

Ráadásul mindegy, mit gondolnak a büntetőjogászok és szakértők, minden azon múlik, hogy Polt Péterék kit akarnak meggyanúsítani. A gyakorlat azt mutatja, hogy a masszívan adatolt feljelentéseknek is csak elenyésző hányada jut el a nyomozásig és vádemelésig

– mondta a Telexnek a szakértő, és ezt megerősítette egy másik ügyvéd nyilatkozó is a lapnak. Ő is szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy az ügyészség érdemben foglalkozik-e majd a hangfelvétellel.

Az Orbán-kormány is reagált már Magyar vádjaira

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint Magyar Péter állításai alaptalanok, és minden, amit mond, üres szóbeszéd.

Varga Judit egykori férje a kormányon akar bosszút állni, amiért elhagyta a felesége és elveszítette kormányzati megbízásait

– szögezte le egy hete közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter már Jámbor András kérdésére is elmondta, hogy Schadl Györgyöt nem ismeri. Nem találkozott és nem is beszélt vele soha

– mutattak rá.

Magánéleti szál is robbant Magyar Péter körül

A HVG számolt be elsőnek egy birtokában lévő rendőrségi jegyzőkönyv alapján arról, hogy 2020 utolsó napjaiban házastársi vita volt Magyar Péter és Varga Judit között, ahol jelen volt egy rendőr is. A hvg.hu azt írta,

ő maga, a rendőr a lakáson kívül állt, a szereplőkre nem látott rá mindig, de jól hallotta őket. Jelentése szerint a miniszter azt mondta a férjének: »Engedj el«, és ha máshogy nem jut ki, hát kimászik az ablakon. A rendőr azt állítja, valaki kinyitotta a félszuterén szoba ablakát, a párkányra pedig ruhákat és csomagokat próbált pakolni, miközben Varga Judit férje ezt próbálja megakadályozni.

Varga Judit kérte a férjét, hogy engedje el. Egy Facebook-bejegyzésben Magyar nem tagadja szó szerint ezt a történést. Azt írta,

Sem nem akadályoztam abban, hogy kimenjen a szoba ajtaján, sem az ablakból nem húztam vissza, onnan ő maga mászott le és ment ki végül a konyhaajtón és indult el a szolgálati gépkocsihoz.

Magyar később is több posztban és nyilatkozatában következetesen tagadta a vádakat, Varga Judit azonban, aki lemondása óta nem szólalt meg nyilvánosan, a közösségi oldalán egy sejtelmes bejegyzést tett közzé, megosztott ugyanis egy párkapcsolati erőszakról szóló kisfilmet, amelyhez annyit fűzött hozzá kommentárként:

Mindig van kiút.

Magyar Péter a keddi atombomba előtt hétfőn este is üzent a kormánynak

Vajon miért rettegnek így a Karmelitában? A goebbels-i propagandára hajazó rogáni médiacsatlósok példa nélküli lejárató kampányt indítottak ellenem a március 15-i rendezvényünk óta

