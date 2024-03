Csúcsra jár a nemzet feljelentője! Öt beadványt "szült meg" Magyar Péter hangfelvétele ügyében Tényi István

Jogi következményei lettek a nyilvánosságra hozott felvételnek

Sorra születnek a feljelentések Magyar Péter nyilvánosságra hozott hangfelvétele ügyében. Az első feljelentés már hétfőn este megérkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához, amelyben a bejelentő arra hívta fel a figyelmet, hogy tiltott adatszerzés gyanúja felmerülhet – írta a magyarnemzet.hu. A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István azt követően fordult a hatóságokhoz, hogy Magyar Péter a Gulyáságyú Médiának adott egy interjút, melyben magyarázkodott a hangfelvétellel kapcsolatban, s azt állította: volt felesége szerint „ez egy maffiakormány, amiből nem lehet kiszállni”.

Varga Judit állítása szerint terrorizálta őt a férje. Emiatt Tényi István feljelentést tett/Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Tényi második feljelentése a felvétel megjelenése után született. A férfi hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt fordult a főügyészséghez. Ezen kívül szerinte még a hatóság félrevezetése, hamis vád bűntett gyanúja is felmerül. Ezután egy újabb feljelentést is tett, mivel Varga Judit a Facebook-bejegyzésében arról posztolt, hogy volt férje bántalmazta őt. Tényi szerint kényszerítés bűntett gyanúja is felmerülhet, amely három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Egy újabb feljelentésben pedig arra mutatott rá: a közösségi média felületén megosztott állítások – persze bizonyítottság esetén – a zsarolás bűntett gyanújára utalnak.