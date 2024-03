"A férjem késsel a kezében járkált a házban" – Vége a hallgatásnak, Varga Judit kitálalt Hajdú Péternek

A volt igazságügyi miniszter elcsukló hangon elmesélt újabb hajmeresztő történeteket Magyar Péterről

Végre nemcsak Facebook posztban, hanem személyesen is megszólalt Varga Judit volt férjéről. Az egykori igazságügyi miniszter a Frizbi TV legutóbbi vendége volt. A teljes epizód szerda este 8 órától látható a Frizbi TV YouTube-csatornáján – írta az index.hu.

Varga Judit megtörte a csendet és személyesen mesélt volt férjéről/Fotó: Frizbi TV YouTube

Varga Judit Hajdú Péternek adott exkluzív interjút, melyben az eddigieken túl tovább ecsetelte azt, hogy milyen rossz volt a házasságuk.

„Folyamatosan azzal próbált sakkban tartani, hogy az autóm elé állt, hogy kukákat borogatott az autó elé, hogy beült a kocsim hátsó ülésére, amivel el akartam hajtani, hogy elvette a táskámat, hogy bezárt egy szobába”

- mesélte.

Pedig nem így indult a kapcsolatuk. Mint elmesélte, a veszekedések, a problémák már sokkal korábban kezdődtek náluk, nem is akármilyen mértékben.

"Volt egy nagyon furcsa, 16 éven át felépülő lelki bántalmazás. Ha most lennék 24 éves, mint amikor megismertem, a közelébe sem mennék. Akkor elbűvölő volt, mint ahogy most is a színpadon viselkedik. Megnyerő külső, jó beszéd, Petőfi-idézetek, lánglelkűség. Múzeumba jártunk, tüntettünk Gyurcsány ellen, szerelmes verseket, idézeteket írt nekem. De már akkor is feltűnt, hogy kedvesen, örömmel nevetni ritkán láttam, kárörvendően, gúnyosan nevetni inkább. De nem tudtam felfedezni ezekből a jelekből a lelketlenséget. Aztán jöttek az első jelek, amikor például azt mondta nekem, hogy olyan egyszerű vagyok, mint egy ecseri fakocka, de ekkor még azt gondoltam, hogy a családunk szeretete megváltoztatja majd. Nem így történt...

Az első gyerekünk megszületése volt az első nagy tőrdöfés a szívembe. Hazavittük a kisbabát, én pedig folyamatosan járkáltam be hozzá a gyerekszobába, és lelkendezve beszéltem hozzá. Erre az volt a reakciója: nem tudsz összerakni egy magyar mondatot, nem jártál nyelvtanórára? Meg amikor mondtam neki, hogy megajándékoztam őt egy gyerekkel, akkor azt válaszolta, hogy ez csak egy egyszerű biológiai folyamat. Sírva fakadtam ezektől a mondatoktól, mire annyit mondott: sírjál csak, majd elmegy a tejed... Amikor édesanyámmal telefonáltam, mindig kommentálta a háttérben, hogy milyen proli témákról beszélünk, milyen debil anyám van."

Aztán egyre rosszabb, félelmetes lett számára minden. Hajdú Péter megkérdezte, hogy mitől félt.

„Attól, hogy nem fogja abbahagyni ezt az abúzust. A Péter kijött a szobából, odament a konyhába, kivett egy kést, és elkezdett járkálni a késsel a kezében a házban”

- jelentette ki.

Amikor visszament hozzá 2021 májusában és ismét beindult a terror, akkor elmondta neki szinte kéthetente, hogy:

„Péter, nagyon kérlek, hogy változz meg, mert ha én egyszer leváglak a lelkemről, akkor én már soha többet nem akarlak se téged, se magamat, se senkit megmenteni, én akkor már csak élni akarok, szabadon, és nem fog érdekelni, hogy mivel zsarolsz, mivel fenyegetsz”

- mondta elcsukló hangon.