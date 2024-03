Még Petőfi sem tagadja, Rákay Philip egy megosztó ember

Berettyán Nándor őszintén beszélt a Petőfi-film politikai oldaláról, Rákay Philipről, illetve a Nemzeti Színház baleset utáni légköréről.

Mind ez idáig egyetlen színész sem szólalt meg a filmet övező politikai viharról, de a főszereplő, a Petőfi Sándort alakító Berettyán Nándor most megtörte a csendet. A Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színésze és rendezője elmondása szerint nem olvasott még el egyetlen kritikát sem, mert ezzel is óvni akarja a saját mentális egészségét. Azt viszont nagyon szeretné, ha a film körüli politikai kontextus minél inkább háttérbe szorulna.

A színész a Magyar Hangnak elárulta, mennyire volt nyomasztó számára a nagy költségvetés és a politikai megjegyzések: „Sokkal jobban nyomasztott, hogy jól játszom-e Petőfit. Az, hogy mennyiből készült, konkrétan engem nem. Persze, kényes kérdések ezek. Érti az ember, hogy tétje van. Mégiscsak a legnagyobb költségvetésű magyar filmről beszélünk” – mondta ki őszintén.

Részlet a Most vagy soha filmből Fotó: Fórum Hungary

Berettyán Nándor nem rejtette a véka alá a véleményét Rákay Philipről sem. „Nyilván Philip megosztó ember, felesleges lenne tagadni, ő sem teszi. De azt ő is elmondta a legelején, hogy semmiféle politikai aktualizálást nem szeretne a filmbe vinni. És a film attól teljesen független, hogy ő a közéletről miket gondol. Ha bárki megnézi a filmet, szerintem nem érezhet benne világnézeti részrehajlást”.

A Petőfit megformáló Berettyán a Nemzeti Színházban történt balesetekre is kitért. A szintén Most vagy soha!-ban szerepet kapó Horváth Lajos Ottóról és a hónapokkal ezelőtti, vele és Szász Júliával történt baleset részleteiről elmondta, voltak belső feszültségek, de sokkal jobban zavarja az, hogy egy külső nyomás is ránehezedett a dologra, és olyan valótlanságok, féligazságok jelentek meg egyes oldalakon és lapokban, amik nagyon zavarják őt.

„Juliról meg Ottóról szinte már senki nem beszélt, csak Vidnyánszkyról és a Nemzetiről. Ez nem normális állapot. Reméljük, minél hamarabb teljes értékűen színpadra tudnak állni. Amíg ez nem történik meg, addig ami történt, nem fog nyugvópontra jutni” – mondta a Blikk-nek Berettyán.