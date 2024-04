Nem semmi! Orbán Viktor ezt üzente Rákay Philip új filmjéről

A miniszterelnökről ugyan nem derült ki, hogy látta-e a Most vagy soha! című filmet, véleménye viszont van róla.

Még mindig beszédtéma a hazai filmkészítés legdrágább produkciója, a 6 milliárdos költségvetésből készült Most vagy soha! Rákay Philip filmjéről egymásután szólalnak meg a nevesebb újságírók, történészek, filmalkotók – írta a promotions.hu. Még a nagy költő rokona is kifejtette őszinte véleményét. A megszólalók közül egyedül Orbán Viktor hiányzott, ám ezt az űrt most sikerült betölteni. Kamera elé állt és néhány mondatban elmondta véleményét róla. Rákay Philip pedig közösségi oldalán azonnal reagált rá:

Rákay Philip boldog, amiért Orbán Viktor mindenkinek ajánlja a filmjét/Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök úrnak köszönet a Most vagy soha! filmajánlóért és az elismerő szavakért! Tisztelet a BÁTRAKNAK!

- írta a filmproducer, aki büszke arra, hogy a kormányfő is foglalkozott vele.

Orbán Viktor mondandójából ugyan nem derült ki, hogy látta-e a szuperprodukciót, mindenesetre mindenkinek meleg szívvel ajánlja:

Végre a magyarok nemcsak akkor váltak bátrak, amikor meg kellett csinálni március 15-én a forradalmat, hanem voltak most újra bátor magyarok, akik megcsinálták róla a filmet. Épp ideje volt, nehéz dolog egy ilyen ikonikus témához hozzányúlni. Eddig hiányzott is a bátorság, de most végre kész a film. Most vagy soha! Mindenkinek ajánlom!

- mondta a miniszterelnök.