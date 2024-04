Menekülnek a magyarok az állami egészségügyi ellátásból, közben nagy változásra készülhetnek a magánorvoshoz járók

Tavaly 15 százalékkal több időpontot foglaltak a magyar betegek a magánellátóknál, mint egy évvel korábban – mondta el a a Népszavának Gáspár Péter, a MediCorp Hungary Zrt. ügyvezetője.

A cég online-időpontfoglalást, valamint betegút menedzselést segítő szoftvereket fejleszt és működtet a hazai magánszolgáltatóknál.

Fotó:LinkedIn

Az árbevétel 20 százalékkal nőtt, de a nyereséget elvitte az infláció

A szakember szerint a több páciens, illetve a szolgáltatók áremelései következtében átlagosan 20 százalékkal nőtt a szegmens bevétele, a nyereséget ugyanakkor elvitte az infláció. 25-30 százalékkal drágultak az orvostechnikai eszközök, protézisek, melyek árára mind az infláció, mind a forint-euró, forint-dollár árfolyam negatív hatást gyakorolt. A szolgáltatók költségeit növelték az energiaár-változások is. Mindez a kórházi szolgáltatásokat nyújtóknál hatványozottan jelentkezett, hiszen nekik akkor is működtetniük kell a hét minden napján 24 órában a klímát, a sterilizálót, a gyógyszerhűtőket, ha épp nincs fizető páciens.

Egyre kevesebb betegnek van több millió forintja műtétre

Az inflációs nyomás erősödésével a betegek egyre gyakrabban mondták le előre egyeztetett időpontjaikat, mivel egyre kevesebb betegnek maradt 1-3 millió forint megtakarított pénze műtétre.

A magánorvoshoz járók mintegy 9-10 százalékának van valamilyen magánbiztosítása, a többiek zsebből fizetnek. A szolgáltatók felismerték, hogy részletfizetési lehetőséget kell biztosítaniuk, ha meg akarják tartani a jelenlegi gazdasági helyzetben is a pácienseiket. Egy-két szolgáltató már be is vezette ezt a lehetőséget. Lényegében kamatmentes kölcsönről van szó, mert jellemzően a beteg ugyanazt az összeget fizetheti három-négy egyenlő részletben, mintha egy összegben egyenlítette volna ki a számlát. A részletfizetés költsége, illetve a kockázat, ha a páciens mégsem fizetne, a szolgáltatóé.

A részletfizetés lehet a megoldás

A részletfizetési lehetőség bírálata online történik, ez egy 8-10 perces algoritmizált folyamat a gyakorlatban. Miután a páciens megadja a bankszámlaszámát, a bankok rendszerével összekötött algoritmus az ügyfél engedélyével egy titkosított csatornán lekérdezi az utolsó három havi bankszámla adatait, majd „elbírálja”, jogosult-e a részletfizetésre. Ezt a módszert mostanáig csak nagy értékű műtétek esetén használták.

Most kezdődik egy kísérlet arra vonatkozóan, hogy akár egy járóbeteg ellátásért fizetendő 30-40 ezer forint is fizethető legyen részletekben Ezzel ugyanis újabb rétegeket lehetne bevonni a magánellátásba – érvelt a szakember.

Az első szakorvosi vizsgálatért gyakorlatilag hasonló összeget kérnek a szolgáltatók Pesten és a vidéki nagyvárosokban. Vidék és Buda között ugyanakkor már jelentős, 50-60 százalékos árkülönbség van.

A fizetős egészségügyben gyógyulók évente 3,5 ellátást vesznek igénybe és ezért 1,2 klinikát látogatnak meg átlagban. Ebből azt a következtetést is le lehet vonni – értelmezi az adatokat Gáspár Péter – hogy még az olcsóbb vizitdíjakért sem utaznak a páciensek, hanem a lakóhelyükhöz legközelebb lévő szolgáltatót veszik igénybe. Más a helyzet a komolyabb műtéteknél, az ilyen ellátásokért akár távolabbra is utaznak. Az elmúlt években sok milliárdot költöttek a nagyobb szolgáltatók marketingre, ez mostanra hozza meg gyümölcsét.

A páciensek egyre inkább nem feltétlenül az orvoshoz, hanem inkább a magánegészségügyi brandekhez kezdenek kötődni. Eddig ez pont fordítva működött: orvost választottak és odamentek, ahol az illető dolgozott.