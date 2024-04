Végre, erre is ráébredt – Jobb, későn, mint soha, Magyar Péter belátja, sokat ártottak volt feleségével a gyerekeiknek

A politikai pályára lépett férfi azt is megjegyezte: a vele készült interjúval nagyon méltatlan helyzetbe hozták a volt feleségét, „iszonyatosan sokat ártottak – és ő is, ezt ki kell mondanom – a gyermekeinknek”.

Magyar Péter szerint, az ominózus Frizbi interjú óta, jóval nagyobb a gratulálók, követők és a jókívánságok száma az országépítő tevékenységükhöz. Ez teljes mértékben ellentétes hatást váltott ki, mint amit elérni szándékoztak.

Magyar azonban azt is megjegyezte: nagyon méltatlan helyzetbe hozták a volt feleségét, „iszonyatosan sokat ártottak – és ő is, ezt ki kell mondanom – a gyermekeinknek”. Meg természetesen a férfi is, aki az utóbbi idők legaktívabb posztoló a közösségi oldalon a politikusok közül.

Fotó: Magyar Péter Facebook oldala

Engem úgy neveltek, hogy lehetnek a házasságban problémák, de azt nem mondjuk be egy olyan interjúba, amit akár több millióan is megnézhetnek. Teljesen mindegy, hogy haragszunk-e a volt házastársunkra, vagy csak megkérnek erre, esetleg egy politikai narratívát vagy elterelő hadműveletet kell vinni

- mondta, és szerinte a kormány „teljesen hülyének nézett mindenkit”. Az EP-választással kapcsolatban azt nyilatkozta

Lehet, hogy nagyon sok mindenki most fideszes színekben elindul, mert már nem tud ugrálni, de ne legyenek meglepődve, hogy az önkormányzati választás után rengeteg polgármester és képviselő fogja otthagyni a Fideszt.

Véleménye szerint a polgármesterek és képviselők vagy függetlenül tevékenykednek tovább, vagy az ő politikai csoportjukhoz csatlakoznak. Ezt követően megemlítette, hogy az Európai Parlamenti listájukat egyedülálló módon állítják majd össze, olyan módon, amit korábban még senki sem alkalmazott.