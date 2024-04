Magyar Péter április 6-ai tüntetésén hatalmas tömeg vett részt, Varga Judit ex férje szerint többen voltak a Kossuth téren ma délután, mint 2022-ben a Békemeneten. Ez volt a harmadik tömegdemonstráció, amit Magyar Péter felhívására tartottak meg Budapesten. A tüntetésen ismét ott volt Nagy Ervin is, aki többször is énekelt a színpadon.

Az első tüntetésen, március 15-én tízezrek, majd a második ügyészségi meghallgatása után, március 26-án spontán meghirdetett demonstráción ismét ezrek mozdultak meg Magyar Péter felhívására. Most újra Budapest belvárosába hívta követőit.

Magyar szombat délelőtt a tüntetés előtt jelentette be, hogy elindult a Talpra Magyarok Közössége hivatalos oldala, illetve a szerveztük egyik alappillére a Legyél a változás! Egyesület lett. Korábban egy interjúban arról beszélt, hogy szombaton jelenti be, pontosan mit jelent az, hogy úgy fogják összeállítani az EP-listájukat, „ahogy még eddig senki nem csinálta”.

A hazánkat akarjuk vissza

– ez a célja Magyar Péternek és a Kossuth téren szombaton összegyűlteknek, vagyis Magyar mozgalmának, amellyel állítása szerint már milliók szimpatizálnak. Magyar Péter a tüntetésen beszédében üzent Orbánnak, Rogánnak, Deutschnak, Poltnak és Gyurcsánnyak is.

A tüntetés szombaton délután kettő órakor indult a Deák térről a Kossuth térre, pillanatra zúgott a Mocskos Fidesz, majd a Ria-Ria-Hungária. Magyar Péter érkezése után bement a tömegbe, hogy készüljön pár közös szelfi a tüntetőkkel.

Ismét Nagy Ervin volt a sofőr, aki még a színészi pályát is elhagyná Magyar Péter miatt

Magyar Péter ismét Nagy Ervinnel egy furgonon érkezett meg a tüntetésre, ahogy március 26-án is. Majd mindketten elkezdtek festékszórózni: a menetet vezető fehér furgon elejére piros és zöld csíkokat fújtak festékszóróval.

A tüntetésen a kormányellenes megmozdulásokról ismert Takács József László is megjelent, akinek a nyakába akasztott táblán általában az Orbán-kormány bűnei szoktak sorakozni.

Varga Judit exe egy cirkuszi konferanszié lelkesedésével ordított a tömegnek

A szervezők nemzeti színűre festett furgonja vezette fel a résztvevőket, a volán mögött Nagy Ervin színművész ült.

A 24.hu riporterének helyszíni beszámolója szerint egy rendkívül izmos ember a menet elején minden tévéstábnak elmondja, hogy

a mai nap történelmi lesz. Ha rajta múlik, tömeg lesz növelve.

Magyar Péter időnként

a furgon hangszórójából is elmondja nagyjából ugyanezt, csak egy cirkuszi konferanszié lelkesedésével.

Magyar volt, hogy a furgont arra kérte, menjen lassabban, mert nem hallja a zenét.

Magyar szerint többen voltak a téren, mint 2022-ben a Békemeneten

Magyar Péter több százezerre becsülte a mai rendezvény résztvevőinek a számát a Kossuth téren. Magyar Péter a tüntetés végén bejelentette, hogy a következő megmozdulás anyák napján lesz, ami május első vasárnapja.