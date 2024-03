Balog Zoltán lemondását követelte, kirúgták kántori állásából

A tököli református gyülekezet lelkésze azt elárulta, hogy Vargha Anikó már valóban nem a kántoruk, de ahogy fogalmazott, az ok csak a gyülekezetre tartozik.

Ahogy a reklámban is sokszor halljuk, bizony a lenyugvó napnak is lehet ereje. Így van ezzel Balog Zoltán református püspök is, aki lobbizott a pedofilsegító K. Endre kegyelmi kérvénye érdekében az ügybe azóta belebukó Novák Katalin, korábbi államfőnél. Balog Zoltán püspöki posztját megőrizte az egyházban, zsinat lelkészi elnökségéről azonban lemondott. Ám mindez nem minden reformátusnak tetszik.

Még tartja magát a református egyházban Balog Zoltán Fotó: MTI

“Balog püspök a Ref. Egyházat a jelenlétével lehúzza és lejáratja, mondjon le!” – ezt írta ki pár hete a tököli református kántor, Vargha Anikó saját Facebook-oldalára. Vargha ma már nem kántor Tökölön – tudósított az RTL Híradó.

Úgy érzem, hogy Balog püspök az egész országra annyira rányomta a bélyeget, hogy tökölnek is éreznie kell, hogy ez nincs rendben – mondta a Híradónak Vargha Anikó.

A kántor közölte, először csak arra kérték, finomítsa a posztját, ezt meg is tette. Utána azonban egy presbiteri ülésen úgy döntöttek, hogy megválnak tőle.

„Öt-egy arányban szavazták meg, hogy ne legyek kántor. Most nincs kántora a gyülekezetnek” – árulta el a nő.

A Híradó kérdezte erről a gyülekezet lelkészét, aki csak annyit árult el, hogy Vargha Anikó már valóban nem a gyülekezet kántora. Hogy miért, azt nem mondta meg, úgy fogalmazott: ez csak a gyülekezetre tartozik. Az immár csak volt kántor úgy döntött, hogy amíg Balog Zoltán a Dunamelléki Egyházkerület vezetője, felfüggeszti a tagságát a tököli református egyházközségben.