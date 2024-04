Magyar Péter barátnője: "A gyerekem azt várja, hogy mikor lesz miniszterelnök Péter"

Varga Judit volt férje saját gyerekeivel nem beszél politikáról, mert nem állnak egy oldalon

Magyar Péter szombati napja elég zsúfolt volt, hajnali kettőig írta a beszédét, reggel hatkor pedig már föl is kelt. A Blikk végigkísérte a politikusnak álló férfi szombati napját.

Magyar Péter szombati beszédét apró bakik előzték meg/Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Adódott egy-két baki demonstráció előtt: sokat változtatott a beszédén, alig tudta kinyomtatni otthon, mert elromlott a nyomtató. Aztán a Kossuth téren a biztonságiak annyira komolyan vették a munkájukat, hogy először nem akarták beengedni a színpad mellett felállított sátorhoz.

- szólt végül, mire kitárult a kordon. Aztán még a súgógép is elromlott.

– mutatott körbe Magyar.

Egyedül a színpadtechnika a profi, egy támogatójuknak köszönhetően tudták felbérelni a vállalkozást. Magyar állítása szerint így is saját forrásból kellett beszállnia, hogy minden elképzelésüket megvalósíthassák.

Aztán végül mégis minden a helyére került, probléma nélkül sikerült a beszéd is. Barátnője, Vogel Evelin pedig megkönnyezte a tömeget.

- mesélte meghatottan.

A nap végén pedig barátaik körében egy Kossuth tér széli kávézóban lazítottak. Vogel Evelin elmesélte, hogy kilenc éves gyermeke így vélekedik a kialakult helyzetről és párjáról:

Magyar Péter viszont nem beszél gyermekeivel a politikáról.

„ Nem fogok velük erről beszélni. A középső fiamtól megkérdezem, mi történt a focitornáján, a legkisebbtől, hogyan telt a napja. A legnagyobb fiammal lehetne beszélni a nyárra vásárolandó új ruhákon kívül a politikáról is, de vele most nem állunk ebben egy oldalon. Viszont elmondtam neki, hogy ezt érte is csinálom.”