Potyondy Edina: "Nincs különbség az Orbán-és Gyurcsány-fanatikusok vérszomja és a Magyar-hívők kritikátlan komment-talibánsága között

Mivel az ellenzék, a NER és Magyar Péter követői is kiborították, nincs lelkiereje megcsinálni a heti videóját.

Rajongóinak talán furcsa lehet, hogy Potyondy elfáradt, és közösségi oldalán ezt írta:

Fotó: Potyondy Edina Facebook oldala

Nem tudom, hogy hol van most a helyem. Videós vagyok, humorista, aki szórakoztatással és a véleményével tartozik. De ebben a világban az őrület és a gátlástalan gonoszság ül tort, és most nincs erőm viccelődni. Talán nem is helyes.