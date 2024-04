Bayer-show: nincs kegyelem, sose évüljön el a pedofil bűncselekmény

Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető volt a vendége a Hír TV-n a publicista műsorának, ahol elárulta, még április vége felé benyújtják a gyermekvédelmi törvény szigorítását.

Igencsak illusztris vendége volt a Hír TV-n futó Bayer-show műsorának Kocsis Máté személyében – számolt be minderről a Telex. A Fidesz frakciójának vezetője elmondta a házigazdának, Bayer Zsoltnak, hogy a sorozatos pedofil botrányokhoz az érvénytelen tavalyi népszavazás is elvezethetett, amin 3,6 millió ember szavazott az országgyűlési választással egyidőben tartott – homofób jellegű – referendumra.

A Bayer-show legutóbbi vendége Kocsis Máté volt Fotó: Hír TV

Kocsis ezután „sajnálatos hibák”-at emlegetett, kiemelve a kegyelmi ügyet, ezekre is reagál majd az a módosítás, melyet április vége felé nyújtanak be a gyermekvédelmi törvény szigorítása címen. A törvény az első, 2021-es törvény pontosítása lesz – tette hozzá Kocsis Máté.

Nem titok, a kegyelmi ügy kirobbanását követően a kormánypárt azon változtat elsősorban, miszerint a gyermekvédelmi jelzőrendszerben részt vevők „nem jelzik az általuk észlelt bántalmazásokat”. Ezentúl ez büntetőjogilag szankcionálva lesz a frakcióvezető szerint. Kocsis jelezte, szerinte nagy vitát fog kiváltani a fenti ötlet. Szintén fontos változtatás lesz, hogy nem fognak elévülni a pedofil jellegű bűncselekmények.

Változás lesz még, hogy a szülők az internetes szolgáltatókon át korlátozni tudják majd, mely tartalmakhoz férhet hozzá a gyerek. Erre már most is vannak szűrőrendszerek amúgy, még a médiahatóság is mutatott ilyeneket korábban. Kocsis megemlítette, kétgyerekes apuka, várják a harmadik gyereket, szóval ezt szülőként is átéli.