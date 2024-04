Nagyon durva fordulat a "dubaji prostik" perében – Kulcsár Edinát és az RTL sztárját bilincsben vihetik a következő tárgyalásra a rendőrök

Az Éjjel-nappal Budapest egykori sztárja, Kovács Dóra és a korábbi szépségkirálynő is úgy gondolta, hogy nem kötelező megjelennie a dubajozós lányok ügyének tárgyalásán.

Az évek óta tartó, dubajozós per múlt heti tárgyalásán szerették volna tanúként meghallgatni Kulcsár Edinát is, aki ez alkalommal sem jelent meg a bíróságon – számolt be minderről a Blikk. Az egykori szépségkirálynő a médiára és a terhességére hivatkozva kérte, hogy inkább írásban vagy videóhíváson keresztül válaszolhasson a bírónő kérdéseire. A védő akkor második alkalommal hivatkozott Kulcsár Edina terhességére, ügyfele e-mail-címét azonban ismételten nem adta meg.

Jobb lesz, ha legközelebb megjelenik a tárgyaláson Kulcsár Edina Fotó: Instagram/Kulcsár Edina

Tegnapra várták a több mint tíz éve húzódó kerítési ügy koronatanúját, Kovács Dórát. Az Éjjel-nappal Budapest című RTL-sorozat egykori szereplője már két alkalommal állt dr. Krénusz Éva bírónő elé, hogy vallomást tegyen, de mostanra már hiába idézték a Markó utcai épületbe, nem jelent meg. Ezért a bírónő most úgy döntött, legközelebb rendőri elővezetéssel vihetik a bíróságra Kulcsár Edinát és az Éjjel-nappal Budapest szereplőjét, Kovács Dórát, az ügy koronatanúját – írta az Index.