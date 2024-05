Kiderült, miért özönlenek a vendégmunkások a Fülöp-szigetekről Magyarországra

Egy riportot ment le a Fülöp-szigeteki állami tévében, melyen azt mondták: egyre többen vándorolnak közülük európai országokba, például Magyarországra. A műsorban megtudhatták azt is, mennyit kereshetnek nálunk, hogyan lehet munkára jelentkezni.

Szűk egy éve különös riportot láthattak azok a Fülöp-szigetekiek, akiknél épp be volt kapcsolva az állami csatorna a tévéjükön – írja a telex.hu. A Patrol című hírműsor ugyanis arról adott le egy anyagot, hogy egyre több Fülöp-szigeteki vándorol európai országokba, például Magyarországra. A riportból kiderült, mennyit kereshet egy vendégmunkás a magyar munkaerőpiacon, hogyan is lehet nálunk munkára jelentkezni, melyek a felvételi a követelmények. Elhangzott az is, hogy Magyarországnak körülbelül tízezer filippínó munkásra lenne szüksége.

A Fülöp-szigeteki állami tévében egy riportot láthattak a nézők arról, hogyan lehet Magyarországon munkát vállalni/Képünk illusztráció/Fotó:MTI/Veres Nándor

A lap szerint a tévéműsor jól jelzi, mennyire fontos az országnak az, hogy minél több vendégmunkást küldjön az öreg kontinensre.

A telex.hu úgy tudja, a munkaerőhiány évek óta a hazai cégek egyik legégetőbb problémája. Így nem csoda, hogy a magyar kormány is nagyon szívesen fogad mindenkit. A vendégmunkásdömping pedig szorosan összefügg a kormány újraiparosítási stratégiájával, valamint a hazai akkumulátorgyártás felfuttatásával is. Jelen pillanatban megközelítőleg 100–120 ezer vendégmunkás dolgozik Magyarországon, a most zajló beruházások miatt a pedig következő években további félmillió munkáskézre lesz szükség.