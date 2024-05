Jön a feketeleves, itt csap le ránk a vihar

Pénteken többfelé és több hullámban várható zápor, zivatar, illetve eső is. Délután, este délnyugaton heves zivatar is lehet!

Éjszaka erőteljes marad a gomolyfelhő-képződés, és kora hajnalig délnyugat felől továbbra is érkeznek záporok, zivatarok, amelyek északkelet felé mozognak. A hajnali órákra a csapadékgócok számossága jelentősen csökken, ezzel egyidejűleg a gomolyfelhők is egyre több helyen összeesnek, és kiderül az ég, ugyanakkor foltokban köd is képződhet.

Szombaton erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Több helyen kell záporra, zivatarra számítani, helyenként heves zivatar is kialakulhat. A délnyugati, déli tájakon kisebb számban valószínű csapadékgócok kialakulása. Zivataroktól függetlenül szombaton a délnyugati szél már többfelé erős lesz, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton az ország északnyugati felén 20 és 25, délkeleti felén 26 és 30 fok között alakul.