Ennyit vonnak le, ha automatából készpénzben veszi föl a fizetését – Jócskán megugrottak a költségek

A kormány még 2013-ban fogadta el a pénzügyi rezsicsökkentést, melyek az volt a lényege, hogy a banki ügyfelek 150 ezer forintot – vagyis az akkori havi átlagkeresetet – ingyen vehetnek föl a bankautomatából. A fizetés azóta már jócskán fölkúszott.

Ha valaki most az átlagbért ATM-ből kiveszi, annak banki átlagos költsége évente a 100 ezer forintot is meghaladja – írja az azenpenzem.hu. Számításaik szerint nagyjából ennek felét annak is állnia kell, aki nagyon körültekintő, és még a „pénzügyi rezsicsökkentést” is maradéktalanul kihasználja.

Ha valaki az idei átlagbért, vagyis 414 ezer forintot szeretné készpénzben felvenni az automatából, akkor évente 100 ezer forintot is fizethet költségként/Fotó: 123rf.com

A parlamentben még 2013-ban fogadták el a „pénzügyi rezsicsökkentés” szabályait. E szerint a következő év februárja óta vehetnek fel a banki ügyfelek díjmentesen havi 150 ezer forintot.

A lap szerint az ingyenkápé összege bevezetésekor körülbelül az átlagkeresetnek felelt meg. A nettó átlagkereset a KSH adatai szerint 2013-ban 151118 forint volt. Ugyanez az összeg az idei első negyedévben 414,3 ezer.

A portál úgy véli, ha valaki most az átlagbért egyszerűen ATM-ből kiveszi, annak havonta átlagosan 8,6 ezer forintot kell kifizetnie. A költsége ezek szerint évente a 100 ezer forintot is meghaladja.