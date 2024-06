Viharos szél, felhőszakadás és párás meleg határozza meg az időjárást

A dél felől érkező heves zivatarok idővel észak felé helyeződnek, megszűnnek. Közben a zivatarok számossága máshol is csökken, de eső, záporeső elszórt jelleggel még továbbra is előfordulhat, helyenként felhőszakadás is lehet.

A felhőzet elsősorban a délkeleti tájakon válhat szakadozottá, és hajnalban arrafelé már csapadéknak is kicsi az esélye. Párásság, köd néhol előfordulhat. Zivataroktól függetlenül a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.

A legtöbb helyen felhősen indul a reggel, ám idővel szakadozik, gomolyosodik a felhőzet és általában több órára kisüt a nap. Elszórt jelleggel várható zápor, zivatar, utóbbi nagyobb számban az északkeleti harmadban valószínű, felhőszakadásra is ott van több esély. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében kísérhetik erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul

- számol be a HunMet.

Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. Néhol előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban pára-, ködfoltok képződhetnek. A nyugati, délnyugati szél csak kevés helyen élénkül meg. A hőmérséklet hajnalban 9, 15, délután 24, 29 fok között alakul.