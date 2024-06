Bayer Zsolt: "Sorosék elérkezettnek látják az időt, hogy eltüntessék a magyar miniszterelnököt"

Bayer Zsolt arra a következtetésre jutott, hogy Sorosék állnak Orbán Viktor beszédének facebookos letiltása mögött, de ez még semmi. Az a végcéjuk, hogy mindenhonnan eltüntetssék a magyar miniszterelnököt.

Ó, nem állítunk mi semmit, dehogy is állítunk, hogy is merészelnénk bármit is állítani, mindössze felsoroltunk néhány tényt, aztán mindenki gondoljon, amit akar – írja Bayer Zsolt a Mandiner.hu-n.

Fotó: Facebook/deakdanielofficial

Én például azt gondolom, hogy Sorosék elérkezettnek látják az időt, hogy egész egyszerűen eltüntessék mindenhonnan a magyar miniszterelnököt

- jelenti ki Bayer.

Kitöröljék a közösségi médiából. Például. S ehhez megvannak idehaza (is) a megfelelő beszélő szerszámjaik. Jaj, el ne felejtsük! A belga külügyminiszter, bizonyos Hadja Lahbib – van-e, ki e nevet nem ismeri? – éppen most tartotta szükségesnek bejelenteni, miszerint ideje végre végigvinni Magyarországgal szemben a hetes cikkely szerinti eljárást, amelynek végén meg kell fosztani országunkat szavazati és vétójogától – teszi hozzá Bayer Zsolt.