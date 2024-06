"Utolsó becslések szerint szinte senki nem fog mandátumot szerezni a Fideszen és a Tisza Párton kívül” – ezt üzente Magyar Péter

Magyar Péter szerint a Fideszen és a Tisza Párton kívül szinte senki nem fog mandátumot szerezni.

Magyar Péter Facebook élő videóban mondta el, hogy szerinte kire és miért, vagy kire nem és miért nem érdemes ma szavazatot adni.

A Tisza Párt elnöke arról beszélt ma a közösségi oldalán, hogy a minden szavazatra szükség van, és egyáltalán nem mindegy, hogy kire húzzuk be azt a bizonyos X-et.

„Akik azon vacillálnak, hogy a Tisza Pártra vagy kisebb pártokra szavazzanak, azoknak azt szeretném mondani, hogy nagyon óvatosan, mert az utolsó becslések szerint szinte senki nem fog mandátumot szerezni a Fideszen és a Tisza Párton kívül” – írja a Magyar Péter Facebook oldala nyomán a Szeretlek Magyarország.hu

Forrás: Facebook/Magyar Péter

Varga Judit volt férje hozzátette, ha ilyen magas lesz a részvételi arány, akkor szerinte bizonyos, hogy a Fideszen és a Tisza Párton kívül más nem fog mandátumot szerezni.

Azt is elmondta, hogy nem csak az számít, hogy ki jut be az Európai Parlamentbe, hanem az is, hogy ki adhat több képviselőt. Márpedig az adja a több képviselőt, akinek több szavazata van.

„A választási rendszerben úgy osztják ki az elvesző szavazatokat, hogy az kap többet, aki egyébként is több szavazatot kap. Ezért aki a kieső kispártokra szavaz, az a Fideszt támogatja”