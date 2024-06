Orbán Viktor mélyen magába nézett, bevallotta, hogy hibáztak – "Ha valakit, hát magamat kell emiatt kritizálnom"

Orbán Viktor szerint ők is hibáztak a főpolgármester-jelölttel kapcsolatban. A miniszterelnök úgy véli, a Fidesz Budapesten a közösségépítési munkáját nem a kellő színvonalon végezték.

Orbán Viktor örül az EP-választáson elért majdnem 44,79 százaléknak – derül ki az index.hu-nak adott interjúból.

Orbán Viktor szerint ők is hibáztak/Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

„Több, mint kétmillióan szavaztak ránk. 2019-ben, amikor 50 százalék felett nyertünk, akkor 1,8 millió voksot szereztünk. Én egy dolgot tudok, hogy most is és korábban is mindig azért nyertünk, mert sokat dolgoztunk érte.”