Karikó Katalin is Libri irodalmi díjat kapott

Átadták a Libri irodalmi díj 2023-as nyerteseinek az elismeréseket az Ünnepi Könyvhét eseményeihez kapcsolódóan. A díjazottak között Karikó Katalin, Frei Tamás, Náray Tamás, Orvos-Tóth Noémi és Marék Veronika is szerepelt.

Ünnepélyes keretek között, a budapesti Gerbeaud cukrászdában adták június 14-én a Libri irodalmi díjakat. A korábbinál jóval több, összesen 12 kategóriában hirdették ki az irodalmi díj nyerteseit. Az idén megújult formában visszatérő könyvszakmai elismerés 2023 legolvasottabb műveit díjazza.

– mondta Ludvig Orsolya Stefanie, a Libri marketing- és kommunikációs igazgatója a megújult díjról.

A gálaesten Karikó Katalin Nobel-díjas, a Magyar Szent István-renddel kitüntetett, Széchenyi-díjas kutatóbiológus, biokémikus is irodalmi díjban részesült. Karikó Katalin Az év tényirodalmi könyve díjat vehette át Áttörések – Életem és a tudomány című művéért. A könyv egy kisújszállási lány történetét mutatja be, aki a Kádár-kori Magyarországról az emberiség sorsát alakító tudósok élvonalába került.

Angolul írtam meg eredetileg a könyvet. A lányom is sokat segített, és mások is. A magyarra fordításban pedig a nővérem segített, aki magyar szakos tanár. Örülök, hogy ezt a könyvet sok fiatal inspirálónak találta, és remélem, hogy a jövő nemzedéke, akik a következő magyar Nobel-díját kapják, ez által is motiváltak lesznek abban, hogy ne hagyjanak abba egy kutatást, és ennek következtében jönnek majd az új felfedezések.