Újra dübörög az iváncsai aksigyár – Zajlik a munkaerő toborzás

Újra düböröghet a munka az iváncsai aksigyárban. Bár májusban még attól zengett a média, hogy a gyár több száz külföldi munkavállalót rúgott ki, most úgy fest ismét beindul az élet, ugyanis munkaerő toborzásba kezdett a cég.

A Világgazdaság tudomására jutott információk alapján nagyon úgy tűnik, hogy a dél-koreai SK Innovation ismét toborzásba kezdett. Ez már csak azért is váratlan, mert májusban hatszázkilenc kölcsönzött munkavállaló szerződését szüntették meg, zömében kirgiz állampolgárokét.

Akkor nem bocsátottak el magyar munkaerőt, ugyanis rájuk szükség volt, pedig mindössze a munkavállalók harmada hazai. A kétharmad külföldit érintette a leépítés.

A cég azzal indokolta a lépést, hogy „az elektromos járművek iránti globális kereslet lassul, ami az akkumulátorgyártás csökkenéséhez vezet”.

Ma, péntek reggel új bejegyzés jelent meg a SK On Hungary Iváncsa toborzás nevű Facebook-csoportban. Ebben arról lehetett olvasni, hogy júliusban folytatódnak az állástájékoztatók Dunaújvárosban, várnak mindenkit szeretettel július 3-án, 10-én, 17-én, 24-én és 31-én. Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy addig is lehet böngészni a honlapjukat és válogatni a nyitott pozícióik között. Valóban, legalább kéttucatnyi álláshirdetést (műszakvezető, mérnök, operátor, stb.) találni – közölte a vg.hu.