Bayer Zsolt mérhetetlenül kiborut: "ilyen a legvadabb szürreális drámába se kerülhetne bele, (...) a meggyalázott gyerek apja venne elégtételt fegyverrel"

Bayer Zsolt hhosszasan értekezett arról, hogy "Mi a demokrácia ma?", és felidézett két, Németországban történt migránsok által elkövtett erőszakot, amitől elképesztő dühbe gurult.

Mi a demokrácia ma? Fontos kérdés, megválaszolásra vár, annál is inkább, mert az a szervezet (szövetség?), amelyhez tartozunk, állandóan a demokráciát kéri számon rajtunk, s a teljes hasonulást óhajtja, hogy cserébe odaadja a törvény szerint amúgy is járó pénzt, továbbá megveregesse a vállunkat

- kezdte írását Bayer Zsolt.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A jog mint az új társadalmi rend létrehozásának eszköze – ez történik most Nyugaton, és ezt kell demokráciának nevezni. Ezt is. A háttérben pedig itt is megtaláljuk a sátán követét, a vén gazembert, a „nyitott társadalom” megszállottját, a liberális Hitlert, az antitradicionalista Sztálint, Sorost, aki fölöttébb jelentős összegeket áldoz bírák és ügyészek „érzékenyítésére” – értsd: képezd ki őket arra, hogy a jogot az új társadalmi rend létrehozására használják, ennek okán például bizonyos, mostantól privilegizált társadalmi csoportokra – migránsok, homoszexuálisok és egyéb ­LMBTQ akárkik, feketék stb. – más törvények vonatkozzanak, kapjanak előjogokat, s ha bűnt követnek el, akkor se kapják azt a büntetést ezentúl, amit más, nem privilegizált társadalmi csoportok – fehérek, keresztények, heteroszexuálisok stb. – kapnának - írta a Magyar Nemzet hasábjain Bayer.

Így fordulhat elő az a képtelenség, hogy egy bíró a kisfiú megerőszakolóját azzal mentegeti, hogy mivel nem beszélte a gyerek nyelvét, nem tudhatta biztosan, a gyerek nem egyezett-e bele a szexuális aktusba. Ilyen a legvadabb szürreális drámába se kerülhetne bele. S egészséges, magára kicsit is adó időkben, ha más nem, a meggyalázott gyerek apja venne elégtételt fegyverrel, s a társadalom természetes igazságérzetének engedve az apa bírája felmentené őt

- kavarta fel Bayer Zsoltot az egyik eset emléke.