Német rakétarendszert vásárol az Orbán-kormány?

Miután a honvédség 44 darab Leopard 2-es harckocsit és 24 PzH 200-es önjáró löveget rendelt Németországból, a közelmúltban egy német érdekeltségű légvédelmi rakétarendszer megvásárlása is napirendre került, értesült a Népszava.

A lap információi szerint a Német Kereszténydemokrata Párt (CDU) elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer július 16-i budapesti tárgyalásain volt erről szó – írja a Népszavára hivatkozva a 24.hu.

Bár formális döntés még nem született, a német fél olyannyira bízik a magyar üzletben, hogy a lap egy kormányzati forrása szerint ellentételezést is hajlandó bevállalni. Ennek keretében magyar cégek is bekapcsolódhatnának beszállítóként az MBDA tevékenységébe, a szóba jöhető részvevők körét már el is kezdték feltérképezni. A visegrádi négyeket felkereső Kramp-Karrenbauer Varsóban is az MBDA-rendszerről tárgyalt, és ott szintén közel kerültek a megegyezéshez – írja a Népszava egy német forrásra hivatkozva.

