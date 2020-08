Összefirkált egy papírlapot a miniszterelnök, három és félmillió forintért kelt el az 'alkotás' – FOTÓ

Nem túl nagy volumenű alkotás, de legalább jó helyre került a pénz.

18 ezer új-zélandi dollárért, vagyis úgy három és félmillió forintért kelt el Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök egy szignált rajza egy online árverésen.

A politikai ciklus című, a lehető legszerényebb művészi eszköztárat felvonultató, viszont politikushoz képest dicséretes önmérsékletről tanúskodó rajz, mely 33 ezer megtekintést és több mint 200 ajánlatot vonzott a Trade Me aukciósoldalon, egy tornádóra emlékeztető figurát ábrázol. (Vagy viseltes habverőt.)

A műalkotás bevételét a Koru Care új-zélandi karitatív szervezet kapja, mely életet veszélyeztető betegségben szenvedő vagy súlyosan fogyatékos gyermekeket segít.

18 ezer új-zélandi dollárért, vagyis úgy három és félmillió forintért kelt el Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök egy szignált rajza egy online árverésen.

A politikai ciklus című, a lehető legszerényebb művészi eszköztárat felvonultató, viszont politikushoz képest dicséretes önmérsékletről tanúskodó rajz, mely 33 ezer megtekintést és több mint 200 ajánlatot vonzott a Trade Me aukciósoldalon, egy tornádóra emlékeztető figurát ábrázol. (Vagy viseltes habverőt.)

A műalkotás bevételét a Koru Care új-zélandi karitatív szervezet kapja, mely életet veszélyeztető betegségben szenvedő vagy súlyosan fogyatékos gyermekeket segít.

Fotó: TradeMe

A segélyszervezet a koronavírus-járvány miatt kénytelen volt törölni hagyományos nagy adománygyűjtő rendezvényét, ezért jól jön nekik a nem várt segítség.

A Koru Care rendszerint Kaliforniába szervez utazásokat a támogatott gyerekeknek, de a járványveszély miatt elrendelt korlátozások miatt idén a szigetország határain belül igyekeznek életre szóló élményt szerezni az érintetteknek.

Nem ez az első eset, hogy az új-zélandi kormányfő egy alkotását elárverezték jótékony célra: 2018-ban To Do List című rajzáért fizettek 2500 új-zélandi dollárt, a kedvezményezett akkor a Patent to Parent nevű segélyszervezet volt.

Forrás: 24.hu

Kép: TradeMe