Amerikai demokrata párti politikusok az alkotmánybíróság létszámának bővítését ígérik esetleges elnökválasztási győzelmük esetén, amennyiben most a szenátus republikánus többsége megszavazza Trump jelöltjét.

Több demokrata párti törvényhozó jelezte vasárnap a Twitteren, hogy megnövelné az alkotmánybíróság feladatát ellátó szövetségi legfelsőbb bíróság létszámát.

Az egyik befolyásos képviselő, Jerrold Nadler, a képviselőház igazságügyi bizottságának elnöke úgy fogalmazott, hogy amennyiben Donald Trump elnök és Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője keresztülviszi a pénteken elhunyt alkotmánybíró Ruth Bader Ginsburg utódjának jelölését és szenátusi megszavazását, akkor az elnökválasztás után "az új szenátusnak azonnal lépéseket kell tennie a legfelsőbb bíróság bővítésére".

Nadler szerint az elnökválasztás előtti szenátusi szavazás "nem demokratikus" és "egyértelmű megsértése az emberek választott hivatalba vetett bizalmának". Ed Markey massachusettsi demokrata szenátor – szintén a Twitteren – leszögezte: "Mitch McConnell precedenst teremtett. Választási évben nem pótoljuk a szövetségi bíróság hiányzó tagját. Ha ezt (McConnell) megszegi, akkor – amennyiben a demokraták kerülnek többségbe a következő szenátusban – el kell törölnünk az obstrukció intézményét és ki kell bővítenünk a legfelsőbb bíróság létszámát". A szövetségi legfelsőbb bíróság létszámnövelése nem teljesen új ötlet. Elemzők emlékeztetnek rá, hogy Franklin Delano Roosevelt elnök 1937-ben már próbálkozott ezzel, de nem járt sikerrel, sőt e próbálkozása hosszú évekre megosztotta a Demokrata Pártot is.

A republikánusokhoz közelálló elemzők emlékeztetnek arra is, hogy 2016-ban, az elnökválasztás évében, amikor elhunyt Antonin Scalia, az alkotmánybíróság konzervatív tagja, akkor a most elhunyt Ruth Bader Ginsburg sürgette a demokraták új bírójelöltjének meghallgatását. A Fox televízió elemzője idézte Ginsburg 2016 nyarán adott interjúját a The New York Times című lapnak. "Az alkotmányban semmi nem mondja ki, hogy az elnök megszűnik elnök lenni a megbízatása utolsó évében" – fogalmazott négy ével ezelőtt Ruth Bader Ginsburg.

(MTI)