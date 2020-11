A karantén után azonnal tömeges tesztelések jönnek Ausztriában

Első körben a tanárokat, ezután pedig az egész lakosságot tesztelni fogják.

Tegnap mi is beszámoltunk róla, hogy Sebastian Kurz kancellár szigorú korlátozásokat jelentett be Ausztriában. Az országban keddtől 24 órás kijárási korlátozás lesz érvényben, csak az élelmiszerboltok lehetnek nyitva és bezárják az iskolákat is, hogy javítsanak az egyre romló statisztikai adatokon.

A most bejelentett korlátozások december 6-ig tartanak, az osztrák állam pedig rögtön ezután, december 7-én a szlovákiaihoz hasonló tömeges tesztelésbe kezdene – írja a Die Presse.

Az osztrák kancellár elmondta, hogy első körben a tanárokat fogják tesztelni antigéntesztekkel, ezután pedig az egész lakosságot. Mindezzel még karácsony előtt végezni akarnak, hogy az emberek az ünnepeket már nyugodt körülmények között tölthessék.

A tömeges tesztelések "logisztikai kihívásait" a szövetségi államokkal együtt és a fegyveres erők segítségével akarják megoldani. „Csak akkor sikerülhet megmentenünk a karácsonyt, ha lehetőleg mindenkit letesztelünk” – mondta el Sebastian Kurz.

