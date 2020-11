Moszkva a Szputnyik V vakcina tanúsítását kérte a WHO-tól

Oroszország benyújtotta az Egészségügyi Világszervezethez (WHO) a Covid-19 ellen kifejlesztett első vakcinája, a Szputnyik V tanúsítási kérelmét – jelentette ki Melita Vujovic, a WHO moszkvai képviselője csütörtökön az orosz médiának nyilatkozva.



Fotó: Pixabay

"A WHO még egyetlen vakcinát sem jelentett be, mert ezt megelőzően minden vakcinának át kell mennie az Emergency Use Listing rendszer értékelésén. Ez egy feltételes a tanúsítvány, amelyet világjárvány idején szoktak kiadni"