Négyen életüket vesztették és többen megsebesültek szombaton Kabul különböző részein elkövetett négy robbantásos merényletben.

A támadásokat házi készítésű pokolgépekkel követték el, elkövetőként egyelőre egyetlen csoport sem jelentkezett. Firdausz Faramarz rendőrségi szóvivő szerint az áldozatok között rendőrök és civilek is vannak.

Jóllehet az afgán kormány és a tálibok több mint három hónapja folytatnak béketárgyalásokat a több évtizedes háború lezárása érdekében, a radikálisok továbbra is hajtanak végre támadásokat az afgán biztonsági erők ellen.

Az országban az Iszlám Állam terrorszervezet is aktív, a dzsihadisták az elmúlt hónapban több merényletet is saját tettüknek tulajdonítottak, beleértve a kabuli egyetem ellen novemberben elkövetett, közel 50 halálos áldozattal járó támadást is.

Az Iszlám Állam harcosai és a tálibok ugyanakkor egymással is harcolnak, fegyvereseik többször összecsaptak egymással, különösen az ország keleti részén.

Eközben Amrullah Száleh afgán alelnök a nemzeti megbékélési tanács szombati értekezletén felszólította a tálibokat, hagyjanak fel az ország vezetése és az állami intézmények ellen intézett támadásaikkal, és leszögezte: önállóan egyetlen csoport sem lesz képes irányítani Afganisztánt. Hangsúlyozta, hogy a tálibok csupán tovább mélyítik a konfliktust azzal, hogy merényleteket hajtanak végre a törzsi vezetők, az újságírók és a civil társadalom tagjai ellen, ám a háborút nem nyerhetik meg.

