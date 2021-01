Arnold Schwarzenegger is búcsút intett Trumpnak – sejti, hogyan?

Arnold Schwarzenegger, elővette legismertebb mondatát, hogy stílusában inthessen búcsút Trumpnak: “Hasta la vista, baby!”.

Fotó: BG004/Bauer-Griffin/GC Images

A korábbi kaliforniai kormányzó és akciósztár úgy fogalmazott, a Capitoliumban történtek rendkívül elszomorítóak, véleménye szerint ez nem az az Amerika, melyben hosszú ideje él.

Schwarzenegger egyébként épp egy nappal a Capitolium ostroma előtt írt egy cikket az Economistnak, melyben úgy fogalmazott, Trumpnak ideje lenne befejeznie ezt az “ostoba, őrült és gonosz” viselkedést, és nem kellene ennyire görcsösen kapaszkodnia a hatalomba.

A The Straits Times azt írja, Schwarzenegger korábban is ismerte Trumpot, így egy kis időt is eltöltött már vele, azonban korábban soha nem tanúsított olyan viselkedést, mint a közelmúltban. A korábbi kaliforniai kormányzó kiemelte, Amerika egy csodálatos ország, és minden megpróbáltatás ellenére “főnixként születik újjá hamvaiból”.

Liner