Még ma is rengeteg férfi legyeskedik Staller Ilona körül, akárcsak a 70-es években, amikor magát Silvio Berlusconit, az akkori olasz államfőt is magába bolondította. A férfi egy emléket is hagyott nála, amit a 69 éves pornódíva azóta is őriz írja a Blikk.

Az olasz sajtóban nemrégiben jelent meg a hír, miszerint a magyar származású pornódíva közel 50 éve őrzi ereklyeként az egykori elnök alsónadrágját.

Cicciolina a Ripostnak elmondta, valóban megvan még az elnök alsónadrágja, a lakásán egy fiókban tartja. Elmesélte: Berlusconi 1973-ban elhívta őt nyaralni, de igazi úriemberként viselkedett vele, a tenyerén hordozta őt. Ajándékot nem fogadott el tőle, ám nem távozott üres kézzel.

Fogtam magam és eltettem az egyik alsónadrágját, már nem is tudom, milyen indíttatásból. Mindenesetre még ma is megvan, büszke vagyok rá, hogy egykor ő maga viselte. Egyébként nem az övé az egyetlen férfi alsó a fiókjaim mélyén

–mesélte.

Forrás:Blikk

Kép:Blikk