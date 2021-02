Újabb Boeing-incidens, de már Európában: megsérült egy nő és egy gyermek

Egy 747-esből is potyogni kezdtek az alkatrészek, egy nő és egy gyermek sérült meg.

Rázós hétvégéje volt a Boeingnek, a nagy nemzetközi sajtóvisszhangot kapó coloradói eset mellett ugyanis volt egy hollandiai hajtómű-meghibásodás is – írja a telex.hu.

A maastrichti repülőtérről New Yorkba tartó 747-400 -as gép szombat délután szállt fel, ezután zuhantak ki turbinalapát-darabok, illetve egyéb alkatrészek a hajtóműből. Ezek a a reptértől néhány kilométerre lévő Meerssen település területén csapódtak be.

A szokatlan balesetben egy nő és egy gyerek sérült meg könnyebben, míg a gép alkatrészei több autóban és háztetőben is kárt okoztak – egy turbinalapát például egy autó tetőlemezébe állt bele.

A másik baleset következményeiről itt számoltunk be.

Forrás: telex.hu

Címlapfotó: pixabay.com